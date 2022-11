Cristiano Ronaldo torna-se uma figura de cera na Times Square para o Madame Tussauds. vídeo

Até Ronaldo ficou espantado com a semelhança… “Isso é cera? você está de brincadeira? Agora são dois Ronaldo! A estátua do agressor foi inaugurada ontem na Times Square e vai enriquecer o Madame Tussauds

Se a controvérsia sobre o assunto não diminuir no Reino Unido CR7 – Man United nos Estados Unidos, mais precisamente um Times Square Nova York, Cristiano Ronaldo Todos concordam. uma Um grande grupo de pessoas Eles realmente se reuniram na famosa arena da Big Apple para uma festa Link Numa videochamada com o campeão português, que já iniciou a contagem regressiva para a apresentação Nova forma de cera que obviamente será mostrado em madame tussauds nova york, O museu de cera mais famoso do mundo.

partido que o representa como um todo Fato mais único do que fato raro: Na verdade ainda não aconteceu Todos os censores da Times Square foram “assumidos” e tiveram o monopólio da transmissão ao vivo A partir de Personalidade do mundo dos esportes.

Ruben Dias: “Portugal deixa de pensar nos problemas de CR7”

Leia também



Ronaldo: “Sem problemas com os meus companheiros”

para mim Dois dias depois de aparecer na copa do mundo Portugalcontra o Gana, Ruben Dias chamou a equipa para Não foque nos problemas de Cristiano Ronaldo Com o seu clube, mas focado no campeonato. Quando perguntado sobre CR7 e seu desejo de deixar o Manchester United em janeiro, o zagueiro do Manchester City respondeu: “Não acho que o caso Ronaldo prejudique o que estamos tentando alcançar aqui”. “Acho que já conversamos sobre isso o suficiente, Não há muito a acrescentar. Como equipe, agora vamos nos concentrar na Copa do Mundo e não em outras questões. O Gana é uma equipa forte fisicamente, tecnicamente também – acrescentou Ruben Dias – e tem jogadores que jogam ao mais alto nível na Europa. Sabemos que estamos enfrentando um time perigoso.”