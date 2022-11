“O Mundial atrapalhou o Napoli, e agora não vai ser fácil”, revela então seu verdadeiro rival no campeonato

Simão Terebucciatacante e ex-comentarista Rádio Marte Em Marty Sport Live. Isto é o que foi destacado:A Copa do Mundo amarga a falta deItália Mas também é basicamente porque NápolesE a Na minha opinião, desacelerou o curso de um carro quase perfeito.

Foi interessante perceber se Nápoles Este curso também continuará em novembro e dezembro. Agora acabou spalletti Descubra como conectá-lo novamente, porque não sei se alguma alquimia será possível novamente.

Declínio do Napoli na Turquia (Getty Images)

Tiribuchi adverte Napoli, ‘manter a pista em janeiro não será um dado adquirido’

Também comentei sobre o último jogo contra a Udinese e eles pareciam realmente arriscar em certos movimentos e leituras da partida, todos pareciam coordenados com uma só cabeça. Permanecer no caminho certo, mesmo em janeiro, não será um dado adquiridomas isso também se aplica a outras equipes.

Por outro lado, quem não joga a Copa do Mundo vai treinar muito, mas sem as partidas oficiais corre o risco de perder o ritmo, desistir um pouco. Por outro lado, quem disputa a Copa do Mundo pode voltar cansado e cansado.”

Terebocchi repreende o Napoli e fala sobre o que pode ser um possível ‘ultimato’, sendo a Azzurra seu único adversário real: “Em qualquer caso, se é janeiro Nápoles Vai recomeçar porque está fechado, não há muito o que fazer pelos adversários. Claro, o Juventus Começou uma subida importante, também temos que entender como eles vão começar de novo. O mesmo se aplica a Milão E a Inter. agora contra-Nápoles e a Nápoles mesmo“.