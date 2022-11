Gakpo e Klaassen dão sucesso a Van Gaal

19:00

90 + 8′ – Apito triplo: Fim do desafio

Fim do desafio: Holanda vence Senegal por 2 a 0.

18:59

90 + 8′ – o dobro da Holanda! Klassen marca na hora

Snapshot: Holanda fecha a partida antes do apito triplo PagarE a quem é Ele desvia, mas não recua e a bola vira presa fácil Claassen para um gol de 2 a 0.

19h40

90′ – São 8 minutos de prorrogação

O apito final está quase no fim: Senegal avança enquanto os Orangemen fecham na defesa e tentam controlar a bola para passar o tempo: faltam 8 minutos de recuperação

18h44

85′ – Gol da Holanda! Gakpo aberto!

Por fim vem a rede que desbloqueia o jogo: belo lançamento de De Jong, Gakbo Ele corta no meio da área e espera sua cabeçada quem é Assinando o benefício.

18h39

80′ – A dez minutos do apito triplo, as equipas ainda estão fora

Não há sinal de um confronto aberto entre as duas equipes, ainda bloqueadas e incapazes de criar chances de gol. Restam dez minutos para o final da partida, além de uma ótima recuperação após um desarme em maca de Kouyate.

18h32

72′ – Jay tenta salvar Norbert novamente

Senegal volta a atacar, desta vez a nova entrada tenta de entrada da área jay Mas as respostas de Norbert ainda estão lá.

18h31

70′ – Kouyate sai de maca

jogo de choque quiats e De Jong, com o jogador do Senegal a permanecer no terreno e a precisar de uma maca para o retirar do relvado.

18h25

65′ – Chute Dia, Norbert responde

Uma excelente oportunidade para um atacante Salernitana deyaa Quem tenta tirar a foto de primeira intenção mas atrapalha Noberto que se estende e se desvia para o ângulo.

18h20

60′ – O jogo continua banido

Sem gols, poucas chances de gol e Ritmos muito baixosApós sessenta minutos de jogo, a partida Senegal-Holanda ainda está bloqueada.

18h13

54′ – Van Dijk tenta cabecear

Na cobrança de escanteio, o zagueiro do Liverpool parece mais alto do que todos, mas eu o vi subir.

18:05

46′ – Começa o segundo tempo

Começa o segundo tempo, e sem mudanças para as duas equipes em campo

17h49

45 + 3′- Acabou a primeira parte

Finalizar sem redes O primeiro tempo da partida entre Senegal e Holanda. Um pouco Ocasiões Em campo, sendo os portugueses os mais perigosos com Gakpo e boas chances de De Jong. Enfim, um jogo equilibrado que pode mudar no segundo tempo.

17h41

40′ – tentativas de Burgess

à esquerda da borda da região Cidadão que toca na trave. Os holandeses reclamam um desvio, mas o árbitro manda um profissional.

17h35

35′ – Dez minutos restantes para o fim do primeiro tempo

Faltam 10 minutos para o apito do árbitro: a partida segue empatada em 0 a 0 com poucas chances de perigo.

17h26

25′ – Reação senegalesa

Tentar ele andou Com um chute certeiro no canto, porém van Dyck Ele entra e vira a esquina. A seleção africana não quer desistir.

17:20

19′ – Que oportunidade perdida para De Young!

Grande passagem por Bergwijnque através do outono serve Frankie de Jonge em posição favorável. O meio-campista do Barcelona ficou sozinho na frente do goleiro, mas desperdiçou ao não chutar logo de cara e acabou sendo travado pela defesa do Senegal que voltou.

17h17

17′ – tentativa cega

A Holanda é mais perigosa neste ponto. Tudo ainda começa com o Gakpo servindo no centro cego Mas sua cabeçada acertou o gol.

17:10

10′ – Fase do estudo entre as duas equipas

Um ritmo lento no início da partida, pois as duas equipes se estudam. O único incêndio foi a tentativa de Jakobo

17:05

5′ – Perigo Holanda

A Holanda é imediatamente perigosa: gackpo Ele se solta na área e manda no meio de um goleiro derrotado, mas ninguém chega e a defesa se recupera. Emoção do Senegal.

17:00

1′- Vamos começar!

Pontapé de saída pelo árbitro Sampaio: Comece Senegal e Holanda!

16h55

Cinco minutos antes do apito inicial

Está tudo pronto para o início do jogo entre Senegal e Holanda. As equipes entraram em campo, agora o hino nacional e aí começamos.

16h50

Senegal e Holanda buscam a salvação após a Copa do Mundo de 2018

As duas seleções querem fazer um bom trabalho para apagar a má memória da Copa do Mundo na Rússia. Na edição de 2018, o Senegal foi mesmo eliminado na fase de grupos a favor de uma equipa número de cartões amarelos. Seleção africana fechou o grupo em paridade perfeita (pontos e gols marcados e conquistados) com Japão, tendo assim que recorrer ao julgamento jogo limpo O que acabou premiando o último. Ainda pior que a Holanda eu me qualifiquei Para a Copa do Mundo na Rússia e, portanto, clamar por salvação ainda fracasso em 2018.

16h40

Senegal-Holanda: Dois jogadores de primeira em campo

Dois jogadores desde o início liga: Dumfries Do Inter para a Holanda e Bolay Zia salernitana no Senegal. Também no campo inicial Coulibalyum ex-jogador do Napoli que se mudou para o Chelsea no verão.

16h25

Inglaterra começa muito bem: Irã co

O segundo dia da Copa do Mundo no Qatar teve um excelente começo Inglaterra para Southgate, que lutou sem problemas Irã. Um arranque forte dos ingleses, que conquistaram os três primeiros pontos por 6-2. (Leia tudo)

16h20

Stam: “Holanda tem os melhores defensores do mundo”

para mimOs microfones “Algemeen Dagblad” falaram Jaap Stam, um histórico zagueiro holandês com passagens pela Lazio e pelo Milan. De acordo com Stam Holland I Os melhores zagueiros do mundo: “Acho que nenhuma outra seleção nesta Copa do Mundo tem tantas boas opções quanto os zagueiros. Hoje, nossos zagueiros têm experiência de alto nível na Europa e jogando.” (leia tudo)

16h10

Senegal – Holanda Não há precedente entre as duas seleções

Senegal e Holanda nunca se enfrentaram: assim, um desafio inédito entre as seleções Van Gal e o de Aliou Sissy. Na Copa do Mundo, eles são laranja invicto Contra seleções africanas, com 3 vitórias e 1 empate. Por outro lado, o Senegal estava invicto para seleções europeias na fase de grupos, com duas vitórias e um empate.

16:00

Senegal – Holanda, escalações oficiais

Senegal (4-3-3): encharcado. Sabale, Coulibaly, Cisse, Diallo; Idrissa Joy, em Mindy, Kouyat; Ismail Sarr, Diaa, Dita. CT: maricas.

Holanda (3-4-1-2): Nobert. De Ligt, Van Dyck, Ake; Dumfries, Bergwiss, de Young, cego; gackpo. Bergwijn, Jansen. eu. Van Gal.

Regra: Sampaio (Brasil).

Assistentes: Boschilla-Pires (Brasil),

Quarto homem: Matonte (Uruguai.

Árbitro assistente de vídeo: Soto (Venezuela).

bunda. Árbitro assistente de vídeo: Gallo (Colômbia).