Pólo aquático, Itália-EUA 13-12: Settibello às quartas de final do Mundial (e ingresso para as Olimpíadas)

A primeira e mais importante tarefa foi cumprida. O resultado de 13 a 12 nas oitavas de final da Copa do Mundo contra os Estados Unidos (3-3, 3-4, 4-4, 3-4) também merece passagem para os Jogos, agora poderemos enfrentar a final jogos em Doha com tranquilidade a partir das quatro com a Grécia, agendados para terça-feira, às 15h30. “Não tive dúvidas sobre esse grupo, jogar sob pressão nos faz crescer ainda mais. Mostramos que temos caráter”, disse o técnico Sandro Campagna aos microfones da Rai. No início da década, Renzotto foi expulso por jogo violento aos 14 minutos (Woodhead sofreria o mesmo destino dois minutos depois), e então os Azzurri também lideraram por três gols em 7-4. Uma parte final emocionante com os americanos alcançando a Itália em 10: De Somma marca em contra-ataque, Di Fulvio está em menor número, Hooper é encurtado com o homem extra, então o pênalti de De Somma e a superioridade de Bowen decidem o resultado.

Heróis – Um hat-trick de Fondelli e uma estrela para Di Fulvio, uma série de façanhas de Del Luongo entre as traves. Desta vez todos os nossos pênaltis acertaram o alvo (3) em uma partida de arbitragem muito ruim. Na arquibancada estão Canela e Damonte, contra a Grécia não teremos o Renzotto que ficará de fora.

E amanhã, às 18h30, é a vez de Setirossa: as quartas de final com a Grécia (nova partida pela final da medalha de bronze europeia, que os italianos perderam) pode dar passe à equipe de Celebu. A questão dependerá dos resultados do Canadá (contra a Espanha) e da Hungria (contra a Holanda), que disputam as duas vagas olímpicas disponíveis. A outra partida é EUA x Austrália. READ Campeões: segundo dia nas pistas para os italianos - futebol

Ao contrário dos recentes Campeonatos da Europa, que dividiam as equipas em duas secções, o jogo é disputado no formato tradicional: as melhores equipas de cada grupo avançam para os quartos-de-final e os segundos e terceiros classificados avançam para os oitavos-de-final. TV na Rai 2 e Rai Sports.

Grupo A: Espanha 9; Croácia 6; Austrália 3; África do Sul 0.

Grupo Dois: Grécia 9; França 6; China 3; Brasil 0.

Grupo C: Sérvia 9; Montenegro 5; Utilize 4; Japão 0.

Grupo D: Hungria 8; Itália 7; Roménia 3; Cazaquistão 0.

Segunda-feira, 5: Itália-Cazaquistão 33-3, Hungria-Romênia 15-8.

Quarta-feira, 7: Romênia x Cazaquistão 25-3, Hungria x Itália 15-14 nos pênaltis. (9-9).

Sexta-feira, dia 9: Hungria-Cazaquistão 28-1, Itália-Romênia 16-10.

Classificação: Hungria 8; Itália 7; Roménia 3; Cazaquistão 0.

Domingo, 11: oitavas de final Croácia-China 22-4, França-Austrália 11-8, Montenegro-Romênia 12-9, Itália-Estados Unidos 13-12.