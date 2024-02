Os italianos ultrapassam a Inglaterra nos quartos-de-final do Europeu 2023. Amanhã é Portugal

Foi tudo muito fácil para os Blues. Seleção Italiana Feminina de Hóquei Ele dominou amplamente contra a Inglaterra Por ocasião das quartas de final Final do Campeonato Europeu 2023A partida terminou com o placar de 8 a 1. Um verdadeiro aquecimento à luz da muito sensível semifinal, onde as meninas de Godes voltarão a defrontar Portugal.

A Itália está a fazer o que pode, demonstrando clara superioridade, Ele imediatamente impôs seu jogo e ritmoEles não deixaram escapatória para seus oponentes. Sempre a abrir a festa está Elena Tamiuso que marca o golo do 1-0 às 18h07, antecipando o segundo golo de Orsato (13h15) e o novo hat-trick do avançado (8h11). , muito selvagem, perderá tanto o pôquer (4:22) quanto a mão (4:02).

No início do segundo tempo foi Bertinato (23h09) quem marcou e saiu Ainda há espaço para Super Linda, que também é autor do 7-0. A bandeira da Inglaterra chegaria às 7h12 com Keneshaw, pré-finalista de 8-1 para Roseto.

A partida entre Itália e Portugal acontece amanhã, sexta-feira, 8 de dezembro, às 18h.

Foto de : Visser