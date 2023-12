Falando em português após o jogo entre Sassuolo e Roma!

Régio Emília – Emocionante José Mourinho, que está atrás Uma recuperação de sucesso da Roma no Estádio Sassuolo Ele falou em português durante toda a entrevista aos microfones DAZN.

Palavras de Mourinho após o jogo Sassuolo-Roma: entrevistas na TV e conferência de imprensa

Mourinho e explicação do português

esse Então a explicação foi dada pelo “privado” Para escolher usar seu próprio idioma: “Falo em português porque está claro que meu italiano não é polido e forte o suficiente para expressar certos conceitos – Ele disse não para quem O Ministério Público da Federação Italiana abriu uma investigação depois Declarações fortes foram feitas na véspera da partida -. “Quando falei sobre estabilidade emocional, falei sobre a qualidade que é essencial na vida e no futebol para poder jogar ao mais alto nível.”.

Roma, uma vitória que cheira a Liga dos Campeões

Antecedentes de Mourinho e Dionisi

Mourinho Então ele revelou a história de fundo: “Relativamente à situação que causou alguma insatisfação entre os adeptos e a equipa do Sassuolo quando não devolvemos a bola, contactei o Dionisi e disse-lhe que para ter um fair play é preciso dar e no Sassuolo há um jogador em particular. E quem não tem isso?disse o português que atacou o capitão preto e verde no dia anterior Domenico Berardi.