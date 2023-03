“Se vieres ao Real Madrid, dou-te um presente”

Ex-meio-campista dos Blancos, ídolo do talento georgiano desde cedo, que manda recado ao zagueiro do Napoli.

Goti é o ídolo de Kvaratachilia. O lateral do Napoli se inspirou nele, quando criança escolheu a camisa branca e pintou seu nome nas costas, e Muitos compararam seu passe de calcanhar para Di Lorenzo contra o Eintracht com a assistência histórica do ex-Real Madrid para Benzema.. Gotti descobriu ao vivo na televisão que o talento georgiano o apreciava e, falando no programa espanhol El Chiringuito, Kavara prometeu: “Não sabia que era o ídolo dele. Se vier para o Real Madrid, dou-lhe uma camisola autografada por mim.”

Napoli, as ambições de Kafara foram reveladas por seu agente

Apenas o Real Madrid é um dos sonhos futuros de Kvaratskhelia: Recentemente, seu agente o expôs. Mas hoje a prioridade do Azulão 77 é conquistar o Scudetto com o Napoli e continuar crescendo. Osimhen confortou o companheiro com a expectativa do prêmio Bola de Ouro para ele. Kafara mudou-se para Nápoles no verão e Cresceu muito em poucos meses Ele se tornou um ídolo para os fãs e uma referência para Spalletti.

