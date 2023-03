Milan e Manchester City atacam Liao: o que está acontecendo | primeira página

Liao e o futuro ainda não escrito. O avançado português será certamente o protagonista da próxima sessão de mercado, de uma forma ou de outra. Milão Ele ainda tem uma oferta de 7 milhões na mesa (incluindo bônus) Para a renovação anterior do Lille, a Premier League inglesa está cortejando o garoto há várias semanas. O Chelsea, apesar dos investimentos significativos em Mudryk e Nkunku, ainda está na corrida, mas agora terá que se proteger porque o Manchester City entrou de forma decisiva. Rafa é um nome vermelho na lista de Guardiola para a próxima temporada.

Biviu Low – Maldini e Massara terão que tentar acelerar as operações nesta primavera Caso contrário, será tarde demais e o cenário de venda se abrirá para o Leão. O Milan não pode arriscar perder seu jogador mais forte em uma transferência gratuita em 14 meses. Não basta a vontade do menino de ficar com os rossoneri, é urgente encontrar uma solução para a multa no Sporting. Manchester City e Chelsea são atualmente os candidatos mais confiáveis ​​no caso de uma ruptura entre Liao e AC Milan.