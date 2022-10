Motors, Tufo Karting Club Palladino voam para o Mundial em Portugal

No passado fim-de-semana, no prestigiado circuito Pista Azzurra, no Lido di Jesolo, decorreu a fase final nacional do Rotax Challenge, que deu aos vencedores a oportunidade de receber o prestigioso bilhete para participar no Campeonato do Mundo agendado para 19 a 26 de novembro em Portimão , Portugal – Cartódromo Algarve Internacional. Francesco Palladino, apoiado pelo Tufo Karting Club e assistência técnica da equipa Laudato Racing, graças a um teste fiável classificado em segundo lugar na Etapa Nacional e com direito a deslocação a Portugal.

Pedimos ao piloto de 21 anos de Irpinia que nos contasse sobre sua experiência no lago: “Foram dias muito emocionantes, de fato tivemos vibrações positivas durante todo o fim de semana dos testes que foram feitos. O chefe da equipe Francesco Laudato fez um excelente trabalho de preparação Uma moto numa pista muda muito rapidamente as condições de aderência e temperatura. Nestas condições, não é fácil encontrar a equipa certa, é mesmo necessário muita experiência, competência e um bom sentimento entre o piloto e o treinador.”

Como funciona a fórmula? “Depois de vencer a etapa Centro-Sul do Rotax Challenge, deu-nos a oportunidade de nos apresentarmos à Final Nacional com um bom cartão de visita, mas depois temos de enfrentar uma liga de adversários ferozes que, jogando em casa, fazem o a maior parte do maior conhecimento do circuito bem como a disponibilidade de meios técnicos e a raquete com ele etc. pode existir numa competição de três dias. Na qualificação vencemos o 4º lugar mas por uma margem muito estreita. O início da corrida 1 não foi o melhor Na verdade fui sexto mas depois com um pouco de paciência consegui terminar a corrida em terceiro Lugar, colocar.”

Parece-me que há três corridas planejadas, certo? “Sim, a Final Nacional prevê três partidas de igual dignidade e valor. Tendo arquivado com sucesso a Corrida 1, partimos para a Corrida 2 sabendo que o sucesso estava ao nosso alcance. falsa largada, apenas uma Destas infrações pode estragar tudo. A largada foi boa e consegui imediatamente me colocar no encalço do meu principal concorrente que foi imediatamente colocado sob investigação por uma largada errática e no final da corrida ele foi penalizado com 5” o que me deu o primeiro lugar e a certeza desportiva de ganhar o bilhete mundial com uma enorme vantagem sobre os outros. A corrida 3 apesar de ser muito exigente e cansativa, ele sorriu para nós em terceiro lugar.”

Objetivo alcançado, você pode estar satisfeito? “Claro, nosso principal objetivo era ganhar o título do campeonato mundial, mas ainda há um pouco de amargura porque só conseguimos dois pontos do título nacional.” Agora, como você se prepara para a final mundial, quais são seus planos? “Durante a semana tivemos que nos concentrar nos aspectos organizacionais: a inscrição no pódio e outros compromissos. Felizmente temos alguma experiência já tendo participado do Campeonato Mundial de 2019, mas naquela ocasião o evento foi em casa (Circuito Internacional de Napoli em Sarno- Ed) agora Lá para organizar as deslocações, alojamento e equipa técnica, enfim, um belo trabalho que deixo de bom grado a quem me segue e apoia. Pessoalmente vou dedicar-me a manter a minha forma física e vou continuar a treinar em pista . Em suma, um grande compromisso me espera.”

No final do nosso encontro, você quer agradecer a alguém em particular. “Este é o momento mais complicado, corre-se sempre o risco de esquecer alguém. Em todo o caso, Francesco Laudato, além de ser um treinador competente, é sempre capaz de me dar certezas sobre os meus meios, levando-me a fazer um bom trabalho; Nicola Tedesco do Tufo Karting Club Ele administra o esporte da minha rota; minha família pelo apoio; algumas das marcas que me apoiam com seu apoio: VIMA srl e #NonCiFermaNessuno para a temporada 2022. Deixe-me, para concluir, dizer que estou orgulhoso fazer parte da Team Italia, o único piloto do centro e sul da Itália, neste Magic é uma conspiração.”

Só temos que dar boa sorte a Francesco Palladino em um evento global que conta com mais de 400 pilotos de mais de 70 países. O evento mais bonito a nível planetário no mundo do karting.