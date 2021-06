Intermercado, e não só Hakimi: outras ações decididas

No fio, mas a tempo de dar oxigênio à balança. EU ‘Inter Na terça-feira, 29 de junho, a venda será formalizada Achraf Hakimi O Paris Saint-Germain. O sacrifício do ex-extremo do Real Madrid será essencial para equilibrar o orçamento dos nerazzurri. comprar de 71 milhões, 68 dos quais são para a parte difícil e três para as recompensas “difíceis”, então a tarefa está quase completa em comparação com o plano de 100 milhões ganhos de capital Presidente invocado Stephen Chang Com base na decisão Antonio Conte Não dando continuidade ao relacionamento com o Clube Nerazzurri.

Os restantes 30 milhões serão obtidos nas próximas semanas no mercado de transferências, mas a ideia não é desistir de outros grandes players, mas sim poupar o emprego de actores não activos no novo projecto técnico, a partir do qual também é possível para tentar obter alguns milhões de ganhos de capital, se não for. O contrato deve ser rescindido. Está localizado em torno de Radja Nainggolan, que pode voltar para Cagliari, Joao mario, para o qual o Sporting já mudou para confirmação e para Valentino Lazaro, cobiçado pelo Newcastle onde jogou na temporada passada.

divórcio de Alexis SanchezE a Arturo Vidal e Ivan Perisic, ligado ao clube por meio de confrontos pesados. Paralelamente, a dupla Ausilio-Marotta já atua em Próximas negociações. Os primeiros golos das equipas laterais, não resguardados pela venda de Hakimi, estarão relacionados com a transferência gratuita de Ashley Young e, especificamente, com a possível despedida de Perisic.

Quanto ao extremo direito, o primeiro nome da lista é o espanhol Arsenal Hector Bellerin, que os Gunners estão pedindo 20 milhões. O Inter pretende garantir um empréstimo e manter as pistas italianas aquecidas, resultando em Manuel Lazzari, um aluno Simon Inzaghi Lazio e Davide Zappacosta, fora do Chelsea. O gol do grande lateral esquerdo, o outro espanhol, também joga pelos campeões europeus Marcos Alonso.

A ex-Fiorentina, já alvo de Antonio Conte, custa pelo menos 20 milhões e também está na meta do Barcelona, ​​por uma potencial articulação de mercado que levaria a Blaugrana a contratar Alonso para substituir Junior Firpo. , perto de se mudar para Milão como deputado de Theo Hernandez.

O holandês foi oferecido como substituto de Alonso Patrick van Anholt, o herói da história Euro 2020 Com o Orange eliminado de surpresa nas oitavas de final contra a República Tcheca, o ex-Feyenoord foi demitido após o término de seu contrato com o Crystal Palace, mas ele tem muito mercado: além do Arsenal, a Lazio tem sido forte no jogador para alguns tempo, que de acordo com o mercado de rádio informou.Já chegou a um acordo com o jogador na base de um período de três anos de 1,8 milhões líquido. Uma potencial nova encruzilhada de mercado visa inflamar as relações entre Biancocelesti e Inter, já tensas depois que Inzaghi passou pela cadeira dos nerazzurri.

