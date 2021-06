envio Portugal de Anúncios Euro 2020: Itália enfrentará a Bélgica nas quartas de final programadas para sexta-feira à noite em Munique e além Cristiano Ronaldo e seus companheiros.

E assim o campeão europeu abdicou cinco anos após a sua primeira vitória histórica em França, no Euro 2016: então foi o flash de Eder que deu grande alegria ao povo lusitano, que em 2019 também festejou a conquista da primeira edição do torneio. . A liga das nações.

A Bélgica aproveitou ao máximo a oportunidade que aconteceu a Thorgan Hazard e defendeu as vantagens mínimas com o sistema, resistindo ao forçar do adversário: 23 conclusões a que chegam os rapazes do Santos, mas que não chegam para se equilibrar e dar tempo extra.

A eliminação nas oitavas-de-final é uma novidade absoluta para Portugal nos Campeonatos da Europa: nas participações anteriores, de facto, a jornada dos portugueses parou no máximo no. Quartas de final E nunca antes, como nesta versão móvel.

Uma noite amarga na boca para Ronaldo, que pelo menos arrebatou a satisfação de chegar ao iraniano Ali Daei como o maior goleador internacional com 109 gols graças aos cinco que marcaram na fase de grupos.

OMNISPORT | 27/06/2021 23:52