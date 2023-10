Euro 2024: gols de Morata e vitória da Espanha. Montella fará sua estreia pela Türkiye

Vitórias fora e primeiro lugar na classificação: vale a pena relembrar a estreia de Vincenzo Montella fora do banco na Turquia. Calhanoglu e seus companheiros registraram uma vitória por 1 a 0 sobre a Croácia, colocando-os com +3 à frente da equipe de Dalic. Os primeiros pontos para a Letónia (2-0 frente à Arménia), enquanto a Espanha sofreu frente à Escócia, mas no final venceu por 2-0 (golos de Morata e Sunset) e passou para -3 do topo do Grupo A, e a Noruega também venceu, liderado por Haaland. (Dual) Albânia e Polónia jogam respectivamente contra Chipre, República Checa e Ilhas Faroé. No Grupo Nove, o Kosovo venceu Andorra por 3-0 e a Bielorrússia empatou (0-0) com a Roménia.

grupo A – Grande posse de bola, poucas chances de gol. A Espanha, liderada pelo capitão Morata, colide com a Escócia, que entra no jogo em Sevilha com um 5-4-1 coeso e bem posicionado. Os convidados nunca atacam, mas ao mesmo tempo não abrem mão de oportunidades emocionantes. No segundo tempo, Ferran Torres e o substituto Zaragoza tentaram criar superioridade numérica com alguns passes pelas laterais, mas aos 60 minutos a Escócia saiu na frente em cobrança de falta executada por McTominay. Após revisão de campo, o gol foi anulado por falta sobre o goleiro: a Espanha deu um suspiro de alívio e, 12 minutos depois, saiu na frente por intermédio de Morata. E assim a jogada de De La Fuente revelou-se boa, fazendo entrar Navas, de 37 anos, aos 67. Passam-se cinco minutos e o capitão do Sevilha levanta-se com uma característica local: um cruzamento falso, um desvio e um bolso para Álvaro, que não erra na cabeçada e dá 3 pontos à La Roja. Na final, os escoceses criaram o caos e a Espanha até voltou a marcar, com o novo suplente Sunset a aparecer na pequena área e a vencer Gunn à queima-roupa. Olhando para a tabela, a Noruega de Haaland está -2 atrás dos espanhóis, depois de ter vencido por 4-0 em Chipre. No primeiro tempo, o atacante do City sofreu poucas bolas jogáveis, então ficou 1 a 0 com um chute de caracol da entrada de Sorloth. Mas no segundo tempo, a contagem habitual de Erling subiu para 27 gols em 27 partidas pela seleção nacional. Aos 65 minutos, ele se virou e chutou para a rede após cobrança de escanteio, e aos 72 minutos dobrou o placar de cabeça. No final, o benfiquista Orsnes também comemorou a vitória sobre o guarda-redes adversário, após uma série de ressaltos na área. READ Spinazzola, Rei da Itália. Adeus à Juventus e negócio sem brilho com o Inter agora é intocável para Mourinho e Roma | Mercado

Grupo D – Um começo inesquecível para Vincenzo Montella, que estreou no banco na Turquia e garantiu a vitória na Croácia. O técnico Dalic aposta na velha guarda no meio-campo e nos “italianos” no ataque: Modric, Brozovic e Kovacic apoiam o reinício de Pasalic e Brekalo, titulares regulares, laterais no ataque. Os turcos sofrem com a qualidade do time anfitrião, mas têm se mostrado sólidos na defesa e ferocidade no ataque. O homem em campo foi o centroavante Paris Yilmaz, que sacou fundo aos 30 minutos, escapando dos defensores e ficando cara a cara com Livakovic, fazendo o 1 a 0 com um chute de primeira. A Croácia não se rendeu, principalmente no segundo tempo, e lançou o ataque na área adversária. Porém, nada precisou ser feito por Petkovic e seus companheiros, que perderam por 1 a 0 e caíram para o segundo lugar do grupo, -3 atrás de Calhanoglu e seus companheiros. Os primeiros pontos do Grupo D também foram para a Letónia, que venceu a Arménia por 2-0 no jogo das 18 horas, marcando um golo em cada parte: primeiro Ikauniks e depois Baludis afastaram a equipa de Petrakov, incapaz de responder apesar de 40 minutos de superioridade numérica, ditada pela expulsão de Os aos 52 minutos.

Grupo E – Os albaneses da Itália continuam a impressionar. Empenhados na partida contra a República Tcheca, Hysaj, Ajeti, Djemseti, Asani, Ramadani, Bajrami e Aslani foram titulares e venceram por 3 a 0. Aos nove minutos, Assane abriu o marcador com um belo remate de longa distância e, aos 40 minutos, os checos ficaram com dez jogadores devido a uma mão na área de Chytil, que já tinha cartão amarelo. A expulsão ficou particularmente evidente na segunda parte, quando Sverí irrompeu e marcou dois golos: aos 51 minutos aproveitou uma defesa errada de Cekalisi para roubar a bola e cortar Pavlenka, ao mesmo tempo que marcou um hat-trick aos 73 minutos. , empurrando um cruzamento milimétrico para a rede de Dacko. A Albânia agora lidera com +4 sobre a Polónia, que venceu por 2-0 a anfitriã Ilhas Faroé. Szczesny, Zielinski e Milik são os titulares, mas os heróis de hoje são Szymanski e Buksa que marcam um golo em cada parte. O meio-campista do Fenerbahçe abriu a bola aos quatro minutos com um chute em arco da entrada da área, e o atacante encerrou a partida com uma cabeçada fácil aos 65 minutos. READ Pioli desafia Giampaolo com uma revolução em Milão: não é surpresa só Origi | primeira página