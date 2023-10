Cristiano Ronaldo causa agitação no Irão: arrisca 100 chicotadas

Riyadh, Arábia Saudita) – Vamos conversar sobre isso de novo cristão RonaldoMas não pelas suas façanhas em campo. Na verdade, os portugueses voltaram ao centro das atenções, especialmente em Irãque foi para onde o CR7 foiVitória Uma partida válida para jogar contra o Persépolis Campeões Liga Asiático. Ronaldo, se regressar ao Irão, correrá o risco de ser punido 100 Pele Por um motivo não relacionado à área.

A razão pela qual Ronaldo corre o risco de ser açoitado 100 vezes no Irão reside no facto de os portugueses, durante a viagem ao Irão, terem conhecido um artista chamado FátimaUma mulher deficiente que está paralisada em 85% do corpo. Ronaldo a recebeu com muito entusiasmo, mas fez barulho, mesmo sem ela querer. esse gesto, No Código Penal Iraniano, é equivalente a Adultério Com uma pessoa solteira: Por isso, se Ronaldo regressar ao Irão, corre o risco de pagar o seu gesto com 100 chicotadas.