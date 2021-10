Rimini ganha bronze

Uma atuação excepcional para os Azzurri no Campeonato Mundial de Vídeo Subaquático, que teve lugar esta semana em Porto Santo, Portugal. A Subequipe de Vídeo liderada por Gian Melchiori (Diretor Artístico) conquistou a Medalha de Bronze na categoria Cinema com Enrico Raponi, Roberto Grandoni, Reminici e treinadores do Sup Rimini Gian Neri. Nas provas do Campeonato do Mundo, que foram marcadas por condições climatéricas de semi-bloqueio (correntes extremamente fortes em todas as profundidades), os Açores mostraram possuir qualidades físicas, para além de técnicas realmente importantes, que acabaram por se revelar determinantes no resultado do repatriamento. O objectivo desta expedição era chegar a terras portuguesas que o povo de Rimini nunca tinha esquecido, levando-os a dar ao seu trabalho uma forte identidade e eficácia do ponto de vista emocional. Enrico Raboni falou sobre a Copa do Mundo “difícil e intensa”, que graças ao vídeo “The Real Virus” conquistou a merecida medalha de bronze na categoria “filme”: “Apesar das dificuldades devido às fortes correntes que atrapalharam a nossa planos iniciais, não nos empolgamos e demos o nosso melhor, sabendo que o filme “Tal como o imaginámos, teria sido um excelente produto de qualquer forma. E no final foi. Claro – adicionámos o Leitor de vídeo Rimini – teríamos preferido estar no topo do pódio, mas o terceiro lugar é sem dúvida um excelente resultado. “