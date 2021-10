Boletins da Lazio – Protagonista Felipe Anderson, Selos Fixados, Luis Alberto Entra Bem

Rina 6 – Prove mais uma vez que você é um goleiro confiável, bloqueando um chute Perisic de um de seus companheiros de equipe. O croata afastou-o da cobrança de grande penalidade que colocou o Inter no ataque.

Marusic 5,5 – DiMarco costuma ter tanta liberdade no campo da eficiência que cede o fundo para seu oponente direto. Empurra várias vezes, mas não esculpe corretamente.

Louis Philippe 6 – Ele interrompeu o trabalho para tentar segurar o atacante nerazzurri. Depois de um início difícil, ele ganha mais confiança e joga uma partida impecável.

Patrick 6 Bom fechamento de cabeça dentro da área com frequências como quando Barilla sopra na área ou quando corre o risco de perder a bola e derrubar Gagliardini. No segundo tempo é mais seguro

Hisage 5 – Ele não está no seu melhor, e freqüentemente sofre com os ataques Darmianos ao seu lado. ingênuo quando permitiu que Barilla aproveitasse o tempo depois de um quarto de hora, executando a penalidade que abre o placar (De 66 ‘Lazare 6 – Entre imediatamente com grande intensidade pela sua visão à frente, o que também é valioso na fase de cobertura).

Milinkovic-Savic 6,5 – A Lazio precisa de suas jogadas e chutes e depois de exatamente um jogo inesquecível, fechou as contas pela terceira vez em excelente forma com um cruzamento de Luis Alberto.

Lucas Leiva 6 – Ele não conseguiu se defender dos ataques dos nerazzurri e muitas vezes teve dificuldades no primeiro tempo. no tiro é mais preciso (De 86 ‘Cataldi sv)

6 básico – É o movimento repentino de Maurizio Sarri. Ele apareceu em mais de uma ocasião dentro da área do Inter de Milão, mas não teve sorte na hora da conclusão (De 67 ‘Luis Alberto 6.5 – Venha e eu realmente quero me gabar. O passe de Milinkovic-Savic por 3-1 foi fantástico.)

Pedro 6 – Ele se movimenta bem lá fora, chegando mesmo a focar para aproveitar as sugestões dos laterais. Ele tentou dentro da área, mas não conseguiu consolidar sua conclusão, no segundo tempo ele cai de intensidade (De 75 ‘Zaccagni sv)

Constante 6,5 – Depois de uma lesão que o obrigou a perder também a seleção nacional, ele voltou com elegância ao fazer o gol de empate na cobrança de pênalti de forma muito fria.

Felipe Anderson 7 – Definitivamente inspirado na pista certa. Ele também executa as tarefas de seus companheiros, recuperando a bola e acelerando com sua qualidade, saltando sobre o homem e tentando criar perigos na defesa do adversário. O recorde de 2-1 que faz as Olimpíadas explodir de alegria (Dall’87 ‘Akpa Akpro sv)

todo o mundo. Maurizio Sarri 7 – Ele surpreende a todos postando Basic desde o primeiro minuto e ainda assim fez uma boa corrida. A Lazio está arriscando muito na defesa, mas depois consegue responder com três pontos importantes.