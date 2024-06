Martin, o baterista, Acosta, o equilibrista. Bagnaya afundou

Em Portimão Jorge Martin vence GB Português de Motocicletas. Na plataforma Ena Bastianini E Pedro Costa. Fora Pico bagnaya.

Martinho – Voto 9: Ele assume a liderança imediatamente e depois marca o ritmo, o que impressiona pela consistência. Ninguém pode tentar superá-lo. Uma resposta realmente ótima depois da decepção no Catar. E um merecido título da Copa do Mundo. Baterista

Costa – Classificação 8,5: O primeiro pódio vem na segunda corrida. Uma corrida que consiste em ultrapassagens e uma condução verdadeiramente surpreendente. Se este for realmente o caso depois de algumas corridas, poderemos estar perante outro colapso no Campeonato do Mundo. Dublê

Bastianini – Votação 8: Volta ao pódio depois de muito tempo e o faz com uma grande corrida, onde manteve um ótimo ritmo até o final. Um bom recomeço depois de um ano difícil. seja encontrado

Quartararo – Votação 6: Por mais difícil que seja a moto Yamaha M1, o francês sempre dá o seu melhor e no final, com consistência, ainda consegue ficar com os melhores por muito tempo e depois entre os dez primeiros, que hoje é o nível máximo este bicicleta pode alcançar. Na verdade, provavelmente mais do que o valor atual. Acelerador

Bzicchi – Votação 6: Ele tem uma Ducati GP23 que realmente não combina com ele. Ele está se esforçando para se encaixar e se adaptar, mas ainda falta alguma coisa. É doloroso ver alguém como ele deixado de fora da luta por cargos de chefia. Com quedas no final ele terminou em sexto, mas não mudou muito. engasgou

Viñales – Votação 5: Ele trava uma grande briga com Martin, mesmo que nunca consiga preocupá-lo. Na última partida ele sofreu um pouco, o Bastianini o ultrapassou e não sabemos o que acontecerá depois disso. Um problema técnico a uma volta do fim leva à sua saída. intrigado

Márquez – Voto 4: O espanhol começou muito bem, tentando colocar Bagnaia numa posição difícil de imediato, mas depois, como no Qatar, o formidável Acosta ultrapassou-o e seguiu-o, já não conseguindo ser tão combativo como antes. Ele se anima ao ver Bagnaia em dificuldade, mas os dois acabam no chão. o habitual

Bagnaya – Votação 4: Uma corrida mortal, parecia que queria devorar todo mundo nas primeiras curvas assim como no Catar, mas não deu certo e foi aí que começou a sofrer. Ele mostra flashes de vez em quando, mas depois cai e permite que Acosta o ultrapasse primeiro, e então, em seu primeiro duelo real com Márquez, cai no chão com ele. Não é um fim de semana de herói. eu afundei

