Roland Garros: Derrotando Moutet, Sinner chega às quartas de final – Tênis

Apesar de ter desistido de um set pela primeira vez em sua jornada ideal até agora nas quadras de saibro vermelho parisienses, Yannick Sinner rapidamente conseguiu virar a partida noturna contra o francês Corentin Moutet (2-6, 6-3, 6-2, 6 -). 1) Chegará às quartas de final em Roland Garros, onde enfrentará o búlgaro Igor Dimitrov.

“Foi difícil enfrentar Moutet, ele é um grande jogador e tem muitas variações em quadra. Jogou muito bem no primeiro set. Ele é canhoto e é sempre difícil jogar contra ele”. Então Jannik Sinner está no final da corrida. O italiano acrescentou: “O público é todo a favor dele? Do lado de fora, sinto que não sofro com o apoio do concorrente, mas devo dizer que o público foi justo e imparcial – acrescentou o italiano – e depois disso teria sido estranho se eles tivessem feito isso.” Eles torceram por mim, estou orgulhoso de ter jogado em uma noite especial em um estádio importante. A torcida aqui é excepcional”, concluiu, aplaudindo de pé.

O resultado de Sinner era esperado na última partida de domingo em Paris, que viu a eliminação de Elisabetta Cocciarito e Matteo Arnaldi, que perderam respectivamente para o número três do mundo Coco Gauff e o nono cabeça-de-chave Stefanos Tsitsipas. O grego é aguardado por Carlos Alcaraz para um desafio de alto nível e na mesma parte do marcador encabeçado pelo italiano. O início da partida contra o francês foi um pouco chocante para Sinner, que logo se viu perdendo por 5 a 0, incapaz de responder ao jogo imprevisível do adversário, fortemente apoiado pela torcida. A situação continuou por mais algumas partidas, mas já no início do segundo set, Sinner começou a tomar contra-medidas e a tomar iniciativa, enquanto todos os seus chutes melhoravam. Depois de vencer o segundo jogo, Blue deixou menos espaço para seus deathmatches, vencendo os dois jogos seguintes.

À tarde, Arnaldi esperava ter um desempenho melhor do que Lorenzo Musetti – que havia assustado o camisa 1 na partida noturna contra Novak Djokovic antes de levantar a bandeira branca no quinto set – mas depois de vencer o primeiro game, perdeu quatro jogos. pontos por segundo, permitindo a Tsitsipas confirmar a sua melhor forma. “Veremos algumas coisas boas dele – comentou o grego – porque ele está muito calmo e forte em momentos cruciais e tive que trabalhar o dobro do habitual.” Belo elogio para o italiano, que está satisfeito com o seu crescimento: “Nunca enfrentei dois jogadores consecutivos entre os 10 melhores num Grand Slam – disse Arnaldi – e acho que posso dizer que vimos melhorias significativas”. Tsitsipas perdeu todos os cinco jogos anteriores frente ao Alcaraz e agora parece que o espanhol recuperou a superioridade, livrando-se rapidamente do canadiano Felix Auger-Aliassime (6-3, 6-3, 6-1). “Estou cada vez melhor e mal posso esperar para disputar a partida – disse Alcaraz. Assisti a muitos jogos do Stefanos recentemente, ele está jogando muito bem, mas estou convencido de que tenho as chaves para vencer. .” Dele.” Cocciaretto, ao contrário de Arnaldi, não ficou satisfeito com sua partida, acreditando que ela não expressava seu melhor tênis, como evidenciado pelo placar de 6-1, 6-2 em exatamente uma hora de partida, que Gauff infligiu a ela . “Hoje foi muito difícil – admitiu a menina de Marche -, não fiz o que deveria ter feito. Me senti um pouco vazio e o pior é que não tentei fazer nada diferente em campo. Cometi erros na primeira partida, enquanto Coco não me deu chance.” A americana enfrentará a tunisiana Ons Jabeur nas quartas de final, enquanto em outra disputa por uma vaga nas semifinais, ela enfrentará Iga Swiatek e a tcheca Marketa Vondrousova provocou a vitória da polonesa sobre a russa Anastasia Potapova. Com o placar de 6 a 0 aos 40 minutos de jogo, todos ficaram impressionados, até os próprios campeões comentaram na coletiva de imprensa, onde criticou a organização. para partidas que terminam tarde da noite, como Musetti: “Estava muito concentrado. Não estava olhando o placar e estava jogando meu jogo, mas é muito estranho “Jogar nessas horas é um problema, porque o trabalho não termina no match point e acaba demorando mais 4-5 horas para dormir. – disse o polaco – Sei que temos de aceitar isso, mas não é fácil de gerir.” Gove apelou, mais especificamente, a “limites mais rígidos no tempo máximo de início dos jogos”.

