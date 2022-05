Juventus, Ramsey e o preço dos erros

Dizem que, em contas correntes JuventusE a Maurizio Arrivabene Ele saltou sobre a relação entre o salário e o desempenho de alguns jogadores da Juventus. Aproximando-se de uma lógica diferente do futebol, ouvem-se os gritos de certos números. É verdade que não se pode ter uma combinação perfeita entre salário e desempenho, mas caso Aaron Ramsey Notável: Nos primeiros três anos com a Juventus (seis meses emprestados à Perceber), disputou 34 partidas como estreante e custou um salário total de 35 milhões, mais de um milhão por partida, em pouquíssimas das quais deixou lembranças indeléveis. É claro que o Rangers não o substituirá e, portanto, a administração da Juventus se encontrará lutando em uma tentativa desesperada de encontrar uma solução. Ou, neste momento, … uma rescisão consensual do contrato que não dará um total de 14 milhões, mas pelo menos uma parte dele. Apesar de seu pequeno tamanho, ainda será útil em um mercado que a Juventus deve enfrentar com um compromisso com a sustentabilidade.