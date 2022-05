Campeonato Europeu de Karate: A Itália ganhou sete medalhas. ônibus de bronze

Na Turquia, os Azzurri conquistaram 4 pratas e 3 bronzes. O medalhista de ouro olímpico voltou aos ringues após 9 meses: “Estou de volta ao jogo assumindo riscos. Agora meu objetivo é o ouro nos Jogos do Mediterrâneo, devo isso ao Claudio …”

Um grande sucesso para a Itália no primeiro dia das finais do Campeonato Europeu Kenzatepe na Turquia. A Azzurri conquistou 4 pratas e 3 bronzes nas categorias simples: Angelo Crescenzo (60kg), Erminia Perfetto (-50kg), Mattia Allesina (Parakarate) e Benedetta Belotti (Parakarate), quase chegaram ao título, enquanto Luigi subiu ao terceiro degrau do o pódio Bossa (-75 kg), Triana Donofrio (kata) e Mattia Bussato (kata).

prata – Crescenzo e Pervito jogaram pela seleção turca na final. O ex-vice-campeão mundial, após uma partida muito difícil contra Irai Samdan, sofre o ponto crucial poucos segundos após o final, sem conseguir recuperar o defeito. No entanto, para ele, uma grande estrada com 3 partidas, nas quais venceu Eslováquia, Croácia e Israel, respectivamente. Para Angelou, esta é a terceira medalha continental da carreira (2 pratas e 1 bronze). O primeiro pódio europeu para a Arménia, que aposta na final contra Serap Ozcelik: termina com uma pontuação de 9-3 a favor do turco, mas o azul prova que ele está em excelente condição física e mental e, acima de tudo, deve esteja pronto para deixar sua marca. competições que lhes interessam. devia prata.

Bossa – Luigi Bossa volta à cena como um grande campeão, 9 meses após sua histórica medalha de ouro olímpica em Tóquio 2020, ele decidiu voltar ao jogo no Campeonato Europeu. O bronze conquistado pelo espanhol Carlos Bargados na categoria 75kg é pura maestria: menos de 2 a 0 para Mawashi Jerry Shodan (chute no tronco), vira o placar 40 segundos restantes com um impressionante Uramawashi Jerry (chute redondo no rosto). Com uma pontuação de 2-3, o “Gorilla Davola” voltou a subir ao pódio continental para defender o pescoço com a 14ª medalha europeia em 16 participações. Ninguém gosta dele. READ Tour de France, 16ª etapa em Conrad. Desculpe sonny colbrelli

“Não foi fácil voltar a competir depois de 9 meses, principalmente depois do que aconteceu nesse período – comentou Bosa -. As Olimpíadas mudaram minha vida, não tinha mais o mesmo tempo de antes, nem a mesma fome. Era uma vez Voltei de Tóquio, pensei em desistir, mas perdi muito essa partida. Então pedi para a seleção voltar, voltei ao jogo encontrando um novo incentivo. Não fiz o mesmo preparativos como antes, mas no mês passado eu usei um pouco de tempo para afiar as lâminas Bem. Eu sabia que não seria fácil voltar direto para uma competição tão importante, mas queria deixar um recado para todos os jovens : Saia da sua zona de conforto e participe sempre. Aos trinta e cinco anos, tendo ganho tudo, posso sentar tranquilamente no sofá Em casa para assistir os outros, mas nos questionar é o que nos torna grandes. medalha para Claudio Guizaron Eu (seu técnico azul ausente A): Antes da final, fiquei olhando para a porta de aquecimento esperando que ele chegasse mais cedo ou mais tarde. Prometi a ele que ganharia outra medalha de ouro que sinto falta na palma da mão , e é a medalha em Os Jogos do Mediterrâneo. este é o meu objetivo”.

Bronze – Controle absoluto de D’Onofrio e Busato na final do kata bronze individual. Em sua primeira aparição em simples como linha de frente da seleção italiana no kata feminino, Triana não decepcionou as expectativas ao ultrapassar Ana Sofia Cariko Cruz com 26,4 a 24,94. Outra confirmação de Mattia, que subiu pela oitava vez no pódio europeu (1 ouro e 7 bronze) com agilidade, bateu o húngaro Botond Nagy por 25,6 a 24,94. READ O Atlético venceu em Manchester e viajou para as quartas de final, a vingança de Simeone contra Cristiano Ronaldo 7. Rangnick, mais um fracasso! | primeira página

Quinto lugar – Michelle Martina -84kg e Veronica Brunori -55kg sobem ao pódio. Decisivo para o primeiro foi o ataque de arma do belga Walid El Deghaly chegou nos últimos segundos da partida quando o placar ainda estava empatado em 1 a 1: terminou 2 a 1 para o belga, a paralisação azul em quinto lugar. Além da jovem de 21 anos de Turim, que depois de uma partida difícil não conseguiu superar a azerbaijana Sadikova Medina, que levou o bronze por 4 a 3 no pescoço.

Parakarati – Também grande alívio de Paracarati após brilhos prateados de Mattia Allesina e Benedetta Belotti. O primeiro, já vice-campeão mundial em novembro, terminou em primeiro lugar em seu grupo ao marcar a pontuação mais alta na classe intelectual K22 com 39,62, mas se rendeu ao espanhol Prieto Arvelão na final. A segunda, na categoria K10 para cegos/deficientes visuais, ficou em primeiro lugar na eliminatória, mas está perto do título, abrindo caminho para a azerbaijana Emilia Metlinova. O quinto lugar, no entanto, é para Valerio Di Cocco (usuário de cadeira de rodas K30) e Danielle Montanari (deficiente intelectual Intel K22). O sétimo lugar, finalmente, vai para Daniel Alfonsi (Intel Intellectual Disability K22).

amanhã – Domingo, 29 de maio, o segundo dia das finais do Campeonato Europeu começará às 8h ao vivo no Canal 205 da Sky Sport Arena e verá a Azzurri participar de mais dois desafios de medalha: a equipe feminina de kata composta por Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio e Carola Casal O título continental é contra a Espanha, enquanto a equipe masculina Kata, composta por Mattia Bussato, Alessandro Iudis e Gianluca Gallo, enfrentará Montenegro pela medalha de bronze.