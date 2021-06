F1 | GP Styria 2021, PL3: luz verde – ativo – ativo

[F1] Bom dia queridos leitores FormulaPassion.it Congratulamo-nos com o retorno da data atribuída ao texto direto da terceira sessão do livre exercício do 2021 Grande Prêmio da EstíriaA oitava etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1.

12,12 – Aproveitamos a pequena ação para rever o acidente do Bottas no pit lane. Finn será penalizado com três postagens no grid.

12,10 Ambos funcionam com pneus sólidos.

12,08 – É também por esta razão que só operam as Haas, que de facto isolam a via.

12,07 – Tempos que vão diminuindo gradativamente nesta sessão: A chuva de ontem à tarde clareou a pista, então a princípio vai dar um pouco de estabilidade.

12,06 – Schumacher reduz o limite para 1: 11,238, Mazepin aproxima-se de +0,220.

12,04 – Schumacher melhora e gira em 1: 11.308.

12,03 – Mick Schumacher lidera o ranking com o tempo de 1: 11.787, enquanto o Mazepin está perdendo com o tempo de +0.633. Obviamente, não nos momentos certos, o Haas provavelmente funcionará mesmo com muita gasolina.

12,01 Os primeiros a voar para o circuito foram dois pilotos Haas.

luz verde

11,56 Faltam menos de cinco minutos. Pilotos com capacetes e macacões, motores funcionando, todos prontos no Circuito Red Bull.

11,52 A velocidade do vento é de 0,4 km / he a umidade é de 50%.

11,48 – 20 graus de ar, 45 graus de asfaltoTudo está pronto: faltam 12 minutos para o início do FP3!

11,45 Está ensolarado no Red Bull Arena no momento. Riscos de chuva esta manhã também podem ser evitados.

11,40 – Testes de pit-stop para Haas, lembre-se que uma nova diretriz será aplicada a partir de Budapeste, que irá desacelerar muito as paradas, devido aos protestos da Red Bull, que é famosa por ser a mais rápida nas boxes.

11,30 – Para voltar à Styria, a Ferrari parecia estar lutando na volta do vôo, mas em termos de velocidade ela poderia fazer muito melhor do que a França. Esta é a análise de Federico Albano.

11,20 – De manhã, chegou a mudança oficial de local para o Grande Prêmio da Rússia: de Sochi para São Petersburgo.

11,10 – Vamos começar diretamente com os resultados das sessões de ontem.