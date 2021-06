Repos, guarda-redes da Roma: posição – desporto – futebol

Roma, 25 de junho de 2021 – o maior nó a desatar Roma Refere-se à porta: a menos que haja uma inversão dramática na frente, Bo Lopez Ele não será mais o dono e os Giallorossi procuram o goleiro perfeito que possa fazer a diferença nas partidas mais complexas. O nome interessante é Roy PatricioMas Wolverhampton não pretende excluir ninguém,

Gol de Rui Patricio

O nome mais comum nas últimas semanas é o nome português. Na temporada passada, o goleiro sofreu uma grave lesão na cabeça que o obrigou a fazer uma pausa, mas voltou ao time.europeu com ele Portugal E pronto para continuar a aventura no futebol. Sua experiência pode ser uma arma essencial para Roma Quem nos últimos anos não encontrou paz neste papel: antes Olsen, e depois Bo Lopez Finalmente Cuidado, cuidado, tome cuidado Eles se revezaram sem encontrar estabilidade, o que também faltou no resto da equipe. ideia Mourinho Seria definitivamente apostar nisso Roy Bartricio Mas no momento há um espaço entre as perguntas Wolverhampton Apresentação dos Giallorossi. No entanto, por um bónus de 6 milhões de euros, o negócio será concretizado, enquanto se chegou a um acordo com o jogador no valor de 2,5 milhões de euros por época.

I Bo Lopez?

Com uma marca de € 24 milhões em seus ombros, o espanhol há muito tempo é o alvo misterioso de Roma. Certamente, nesta fase, a potencial venda dele não será suficiente para devolver as despesas que foram feitas há dois anos James Pinto Ele terá que encontrar a melhor solução para que o investimento realizado não seja perdido. Com a camisa do Giallorossi, ele não terá mais chances e a despedida é inevitável. De momento, não foi recebida nenhuma oferta que corresponda ao pedido da empresa e parece que a única alternativa é vender a prazo: até Bo Lopez Existem alguns clubes espanhóis, mas um complexo que precisa ser resolvido o mais rápido possível.

