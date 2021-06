Natação, Sitcoli: há um Pellegrini, 1’56”23 a 200 m acima do nível do mar

Federica Pellegrini nada os 200 sl a 1’56 “23 sem ser perseguida por adversários perigosos e conclui seu teste de aproximação de corrida cardíaca olímpica com um desempenho muito encorajador. Ela teve um 1’56” 29 na temporada, portanto, a última corrida para frente para o campeão olímpico e o italiano nadando em 4 piscinas. Passando a 27 “35, 56” 59, 1’26 “50. Ana Chiara Mascolo é a segunda com 1’58” 82, o brasileiro Roncato III 1’59 “33.

Outros resultados

–

A primeira vitória de Thomas seria nos 58 Sitcoli, nos 100 nado costas, um importante em que se classificou em março nos Jogos com um recorde italiano de 52 “84: para o talento de Vicenza em 2001 ele atingiu o 53” 79º talento de Vicenza, arrastado por Simone Sabioni em Who serviu 53 “5 do tempo original. Para Riccione’s 53” 96 no pódio atrás de Indian Nataraj por seis centavos. Costanza Cuconcelli em 50 corridas estreou abaixo de 28 “e terceiro em 27” 92 (segundo julgamento italiano de sempre, o recorde de Scalia é de 27 “89 atrás do brasileiro Ethani Medeiros 27” 79 e do Campeão Europeu Kira Toussaint 27 “79. Marco Di Tulio leva 400 sl Em 3’47 “41 na dupla brasileira Pereira 3’48” 62 Schaefer 3’49 “01, quarto Matteo Lamberti 3’49” 19 e quinto Gabriel Deti 3’49 “42, que luta entre os 300 em um momento de peso carregar.