O Milan voa com dois gols de Loftus-Cheek. O inglês sabe muito bem como vencer a Liga Europa

Diante de Gerry Cardinale e de quase 70 mil espectadores Milan venceu o Rennes por 3 a 0 na noite passadaefetivamente sujeito à passagem para as oitavas de final Liga Europeia. A partida de volta está prevista para ser realizada em menos de uma semana, na qual os rossoneri alcançarão uma vantagem importante. O grande protagonista da noite foi sem dúvida Ruben Loftus-Cheekautor do adereço.

Que fraqueza! – Como você se lembra desta manhã Tuttosport, O inglês sabe muito bem como vencer a Liga Europa, como fez em 2019 com o Chelsea (Olivier Giroud também estava com ele na equipe). Ontem, o ex-Blues fez a diferença na fisicalidade, dividindo a defesa do Rennes em duas com suas introduções e desenvolvimentos. Ambos os gols vieram de cabeça: O primeiro veio de um cruzamento perfeito da direita de Florenzi, e o segundo veio de um escanteio em que Loftus-Cheek foi o mais rápido a aproveitar o alívio de Mandanda.

Gol da Liga Europa – Após a partida, o inglês foi claro sobre o gol do Milan até o final da temporada: “Temos as qualidades necessárias para conquistar o títuloMas temos que pensar de um jogo para o outro, então agora estamos focados em voltar, temos uma boa vantagem, mas a missão ainda não está completa. Gostei, mas procuro sempre fazer porque adoro jogar em San Siro e na Europa. Nesta temporada me sinto bemJogo muito e em diversas funções, mas sempre perto da grande área para poder marcar gols ou dar assistências. Se eu conseguir ultrapassar os 10 gols como disse Pioli no verão? “Não creio que seja importante pensar no número total de golos numa época, mas sim em marcá-los de um jogo para o outro.”