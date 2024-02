Nos bastidores da Bola de Ouro: Portugal não vota em Messi, Suíça tem cartão excêntrico e Barilla não tem preferências

O jurado português que não dá vencedor Messio eterno concorrente de Cristiano Ronaldo. Zero preferências coletadas por cinco jogadores de futebol, incluindo maca. O campeão argentino venceu por uma margem clara, mas não grande Haaland. França Futebol Revelando detalhes de sons A bola dourada E a coisa boa é realmente deliciosa.

Para Messi, é uma vitória clara, mas não um referendo

Lembramos que cada um dos jurados indicou cinco nomes: o primeiro recebeu 6 pontos, o segundo 4, o terceiro 3 e assim por diante. Leo Messi – o protagonista absoluto da Copa do Mundo que venceuArgentina em O Estado do Catar – Ganhou o prêmio pela oitava vez na carreira, somando 462 pontos: foi colocado em primeiro lugar por 87 dos 92 juízes dos 100 primeiros países do ranking da FIFA, mas não chegou nem perto do total ( 549). para Karim Benzemavencedor de 2022. Erling Haaland – Quem ganhou? triplo Com o Manchester City – terminou em segundo, 105 pontos atrás.

Bola de Ouro, a decepção de Mbappé

Terceira e grande decepção Kylian MbappéQue parou em 270. Apenas jurados da Bulgária, Camarões, Costa do Marfim e Equador votaram nele, ou seja, em primeiro lugar no ranking, assim como os franceses. Para ele, assim como para o atacante do Norwegian City que o precedeu, é a primeira plataforma em sua carreira ao conseguir este prêmio. Ele votou na Itália Condomínio PauloFace Esportes celestes E inscreva-se República.

Aqui está o meu voto para a Bola de Ouro Por Paulo Condomínio

30 de outubro de 2023

Bola de Ouro, escolhas estranhas para Portugal e Suíça

Entre os cinco jurados que não escolheram Messi em primeiro lugar, estiveram também os portugueses que preferiram Bernardo Silva, nono classificado, e Haaland a ele. A seleção suíça é excêntrica: nos cinco formados por Haaland, Vinicius, Yassine Bono (goleiro marroquino), Bernardo Silva e Saka, Messi e Mbappe estão dramaticamente ausentes.

Bola de Ouro para os cinco jogadores sem voto

Apenas três jogadores receberam mais de cem votos, em comparação com cinco em 2022: Kevin De Boen obteve exatamente cem. Cinco dos 30 finalistas nem sequer levaram vantagem: juntamente com Musiala, Odegaard, Kolo Mwani e Ruben Dias, está também Nicolo Barella, do Inter.