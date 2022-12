Copa do Mundo 2022 Portugal x Coreia do Sul nas oitavas de final: quem eles vão desafiar

Portugal e Coreia do Sul nos oitavos-de-final

Em pontos iguais e com Mesmo saldo de gols De “Celeste” (eram eliminados como os ganenses), os sul-coreanos são recompensados ​​antes O maior número de gols marcados (4 contra 2 do Uruguai). Portugal, graças ao primeiro lugar que conquistou no seu grupo, vai agora disputar os oitavos-de-final O segundo é classificado do Grupo G quem vê agora Brasil no comando, em +3 em suíço ea + 5 fora Camarões e Sérvia. Em vez disso, o segundo deste grupo disputará as oitavas de final Coreia do Sul.