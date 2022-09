Mbappé tem carros, mas pode conduzi-los

O campeão do Paris Saint-Germain não é o único com uma garagem cheia de supercarros que um piloto pode dirigir.

EU Kylian MbappéTenho 22 anos, muitos me consideram o jogador de futebol mais forte do mundo. Alguns meses atrás eu tinha certeza de ir para o Real Madrid, mas não pude abrir mão da última oferta do Paris Saint-Germain: nos próximos três anos vou ganhar mais de 300.000 euros por dia. Se você quer se divertir, pode acessar o site iltuosalario.it: você verá em tempo real quanto dinheiro está sendo gasto no meu bolso enquanto estiver na frente da tela. Em alguns instantes você calculará os caprichos que pode suportar na vida. Casas de sonho, roupas de grife, férias ao redor do mundo, carros de luxo. Eu tenho tudo isso e muito mais. Mas, comparado a você, sinto falta de uma coisa: a carteira de motorista.

Sim, o monólogo fantasioso do jogador que leva os torcedores da Juventus para dormir antes da partida da Liga dos Campeões de terça-feira revela curiosidade. O francês corre rápido, é esquivo e inacessível, mas apenas em campo e graças às suas pernas. Não há nenhum pé no acelerador para disparar pneus quentes no asfalto como muitos de seus companheiros de equipe gostam. Mbappé é dono de carros, mas só os vê estacionados em sua garagem. Eles são admirados como se fossem pinturas preciosas penduradas na parede.

Uma frota de carros invejável: Há, novos das concessionárias, uma Ferrari 488 Pista (no valor de mais de meio milhão), um par de Range Rovers Audi (R8 e RS7 de 562 cavalos), um Mercedes Classe V e, ouça, alguns veículos mais acessíveis. : Touareg, Tiguan, Multivan Volkswagen. Estes são os que trituram alguns quilômetros. Claro, com o motorista fornecido pelo PSG ao volante, ele convocou o homenzinho para gerenciar as transferências da pessoa que está sendo atendida todos os dias. O atacante francês naturalmente justificou esse hábito: “Sempre tive motoristas disponíveis, não sinto necessidade de dirigir. Ironicamente, carteira de motorista é uma daquelas coisinhas que não suporto. Pela falta de tempo e porque, de qualquer forma, a independência da capacidade de movimentação sempre me foi garantida primeiro pelo Mônaco e depois pelo Paris Saint-Germain.” Quem sabe se ele mudará de ideia mais cedo ou mais tarde como Barcelona O jogador Jordi Alba fez há dois anos, com licença para a beleza de 31. Felizmente, a aventura que seu irmãozinho Ethan teve em janeiro certamente não o tranquilizou: o jovem de quinze anos que joga pela academia do Paris Saint-Germain, e também é dirigido por um motorista, acabou em Hospitalizado devido a um acidente causado por um motorista bêbado perto do centro de treinamento parisiense.

Não apenas Mbappé. À sua frente, ainda há outro caso brilhante: Ronaldinho. O gaúcho nunca conseguiu superar o medo de pegar o volante. Então vamos começar pelos passos do primo de Thiago, na época em Milanello. Os casos continuam incomuns, encontrar outros precedentes também não é fácil porque ter um motorista disponível é um privilégio que só um jogador de futebol moderno pode pagar, e a combinação da influência deslumbrante de um carro e um herói sempre esteve em ordem. Assim, a carteira de motorista é muitas vezes usada pelos campeões de bola para conseguir como aconteceu com muitos (Nainggolan, Vidal, Verratti, Balotelli, Perin e outros) e quase sempre por falhar no teste de álcool.

Na nossa liga, encontramos outra mosca branca. É o português Mario Roy que dirige um táxi ou corre ao lado de sua esposa desde que esteve em Nápoles. Tanto que em um vídeo promocional da Amazon, seus amigos abrem um pacote de presente para ele com um carrinho de brinquedo dentro: “É o Mario – diz Zelensky no clipe – eu o conheço há sete anos e ele ainda não deu uma licença.”

Os jogadores de futebol que foram vistos podem se gabar de ler alguns dos nomes das estrelas da música posando como eles. Robbie Williams uma vez conseguiu comprar cinco carros por £ 1 milhão. Ele queria imitar seu ídolo Elton John, dono de muitas Ferraris e Aston Martins. Assim que chegaram em casa, ele os vendeu de volta em poucos dias porque não sabia como usá-los. Noel Gallagher admitiu francamente que se esqueceu de comprar um Jaguar MKII em 1967, ano em que nasceu. O ex-Oasis a deixou em uma garagem depois de sua primeira e última aula de direção. E como podemos esquecer o grito “Quero andar de bicicleta” de Freddie Mercury. Ele tinha um Rolls-Royce Silver Shadow 1974, mas o confiou aos motoristas. Ele não tinha carteira de motorista, mas para encantar quem ouvisse suas extensões vocais, sim, e como. Um pouco como Mbappé com gols. Na Liga dos Campeões, competição em que estreou aos 17 anos e 9 meses, marcou 33 (com 23 assistências) em 53 jogos. Como carteira de motorista, Kylian eventualmente a possui. Esse herói. Allegri espera que, assim que chegar na terça-feira à noite no Parco dei Principe, perceba que a esqueceu em casa.