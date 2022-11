Substitui Gazidis

o Milão Muda a rota, mas não se desvia muito. Nos últimos dias, chegaram comunicações, de fato no ar há algum tempo, sobre o clube e Ivan Gazidis optarem por não continuar além do vencimento natural do contrato em 5 de dezembro. Gazidis deixa o clube Ele é substituído por Giorgio Forlani.

Milão: O novo CEO é Giorgio Forlani

Assim, o novo CEO do Milan é Giorgio Forlani Ele também entrou em contato hoje com o Clube Rossoneri. À margem da nomeação, comente Jerry Cardeal: “Quando RedBird assumiu a responsabilidade de se tornar o goleiro do AC Milan, dissemos que traríamos nossa experiência em esportes, mídia e entretenimento para o clube para levá-lo ao auge do futebol europeu, onde ele pertence. No Giorgio, reconhecemos o perfil de diretor administrativo ideal para visitar o clube todos os dias e trabalhar em estreita colaboração com a equipe RedBird para transformar essa visão em realidade.”

Então Furlani terá uma missão de condução Milan nesta nova fase de transiçãoGiorgio conhece perfeitamente o clube e a cidade de Milão e, acima de tudo, nos últimos quatro anos, conquistou o apreço e a confiança de toda a equipe da Casa Milan. Assim, ele poderá gerenciar melhor a transição para seu novo papel de liderança manter-nos interessados ​​nas metas desafiadoras que temos pela frente.

Milão, as primeiras palavras do CEO Giorgio Forlani

Depois de servir como membro do conselho, ele agora é um Giorgio Forlani A chegada das rédeas do clube, que ele parece aceitar com muito entusiasmo: “Quero agradecer a Jerry e à equipe RedBird por me darem a honra de liderar o clube que amo e inaugurar uma nova fase de seu renascimento. ansiosos pelas perspectivas de trabalhar com o presidente. Scaroni, Paolo Maldini e Stefano Pioli E, em geral, com a gestão de todo o clube: estou convencido de que podemos alcançar novos e maravilhosos objetivos, dentro e fora de campo”.

Milão: Quem é Giorgio Forlani, o novo CEO

Giorgio Forlani, 44 anos, tem uma vasta experiência no mundo das finanças tendo ocupado o cargo de Gestor de Carteira de Fundos Elliot Ele já tem experiência nas câmaras do Milan, onde foi membro do conselho de administração do clube. Milanes, um grande torcedor do Milan, saia dessa Bocconi em Economia e Finanças antes de obter uma declaração de mestrado Harvard. As primeiras posições foram como analista em Irmãos Lehman E nas empresas de investimento Capital de Silver Point e Apollo. Em 2010, juntou-se ao Elliot Fund e tornou-se gestor de carteiras em Londres.