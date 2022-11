Cremonese, Alvini: “Há muita amargura, é certo perder quando você toma certos gols”

A oitava derrota do Cremonese no campeonato Na Praça Empoli. O técnico Massimiliano Alvini comentou a partida na Sky Sports: “Minha análise é simples, quando você faz um gol nove segundos do segundo tempo, dessa forma, complica tudo. O primeiro tempo foi equilibrado, e também tivemos um importante Faça um gol assim… Nós tentamos, mas o resultado é importante. Você não pode sofrer um gol assim, não há problema em perder. A culpa é nossa, ponto final. Se eu sinto a confiança do clube? pronto para continuar, mas a decisão não depende de mim. A equipe está jogando, eles estão vivos, E eles tiveram oportunidades. Faltou vitória, nós seguramos tudo para nós mesmos, estávamos alheios e tínhamos responsabilidades.”