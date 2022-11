AC Milan, os dois novos desafios de Giorgio Forlani são Bennacer e Leo

o Milão Ele tem um novo capitão no comando. A era de Gazidis terminou oficialmente e uma era Giorgio Forlani. Passando o bastão para a continuidade, uma vez que o novo CEO é um homem de confiança no fundo Elliot Que há quatro anos é membro da diretoria do Clube Rossoneri.

Milão: os novos desafios de Giorgio Forlani

uma tarefa Ivan Gazidis dirigindo Milão Não foi nada fácil. O presidente-executivo de saída assumiu o fardo de livrar o clube de uma difícil crise econômica. Uma tarefa complexa e rigorosa é a dos Gazidis, que definiram uma estratégia muito específica, especialmente no teto salarial. Mas, apesar desse pênalti, o Milan conseguiu recuperar a competição graças ao excelente trabalho de Maldini e Massara no mercado de transferências e Pioli em campo. para mim Giorgio Forlani Ele toca na tarefa de levar o clube a uma nova etapa que começou após a chegada da nova propriedade do RedBird.

Milan: O trabalho está em andamento para renovar Ben Nasser

Durante a semana, os rossoneri anunciaram a renovação Pierre Kalolo. Um novo contrato para o zagueiro francês que ganhará cerca de 2 milhões de euros por temporada. Agora, porém, ainda há outras situações a serem resolvidas, a começar por aquela em que se trata Ismael bin Nasser. O meio-campista argelino é um dos pilares do AC Milan, junto com Stefano Pioli Sandro Tonali Uma das melhores duplas de meio-campistas. A demanda por um jogador cujo contrato termina em 2024 é de cerca de 4 milhões de euros por temporada. O clube rossonero está trabalhando para diminuir esse número, pois não será possível se beneficiar do decreto de crescimento, mas a vontade ainda está colocando a caneta no papel o mais rápido possível e há um grande otimismo na casa rossonera quanto a isso.

Milan: Renovação de Rafael Liao é complicada

Em vez disso, a situação espinhosa é a mais complexa Rafael Lião. O futebolista português explodiu nas últimas temporadas para se tornar um dos melhores jogadores da Série A, e o pedido de participação dos dirigentes rossoneri é muito importante. Com o passar dos dias, a situação se complica e o Mundial do Catar pode representar outra complicação. O jogador está pedindo cerca de € 8 milhões por temporada, além de bônus, com o Milan ficando em 6,5. Ao retornar da Copa do Mundo, as duas partes se reunirão novamente para ver se há espaço para negociar com o Milan que não quer repetir as experiências de Casey e Donnarumma e, portanto, no caso de não assinarem, também podem avaliar o possibilidade de vender no próximo verão.