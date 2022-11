“Avaliação de Locatelli e Cuadrado de Vlahovic”. Sobre Di Maria…

Turim – “amanhã de manhã Vou ter que ver se o Locatelli estará disponível e o Cuadrado também. Então assim que eu souber da disponibilidade ou indisponibilidade, farei as escolhastreinador da Juventus Massimiliano Allegri falou na conferência Jornalismo Na véspera da partida marcada para as 20h45, no Allianz Stadium, em Turim, contra a Lazio, o ex-técnico da Juventus, Maurizio Sarri: “Quem é Maria? Não é uma questão de Copa do Mundo, é questão de minutos. No outro dia veio e funcionou bem por meia hora. Amanhã ele tem mais um minuto e eu tenho que decidir se vou tirá-lo do banco e deixá-lo fazer metade ou deixá-lo jogar desde o início. Naturalmente, quando Di Maria entra, o nível da equipe também sobe em termos de personalidade e técnica. Amanhã é o último jogo e será difícil porque o último jogo antes do intervalo, que é um intervalo de dois meses, é como o primeiro do torneio, então você tem que ficar lá com a cabeça porque senão se torna um jogo perigoso e já é um jogo perigoso para a qualidade da Lazio“.