Milan toma a decisão em relação a Pioli. Quanto ao futuro, aqui estão as indicações de Motta e De Zerbe primeira página

a Natal O que Stefano passa tem um sabor agridoce Estacas. para ele Milão Vê o Inter muito atrás, a 11 pontos de distância na classificação, eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos e reescrevendo todos os recordes negativos no número de jogadores lesionados (31 desde o início desta temporada). A soma de todos estes aspectos levou a gestão a avaliar a sua libertação: neste momento não há alterações devido à falta de alternativas capazes de aceitar imediatamente esta emergência total, mas a situação permanece em equilíbrio e o próximo jogo contra o Sassuolo pode ser definido como último recurso.

Dois nomes para o futuro – Pioli e sua equipe se despedirão do Milan no final da temporada, não há dúvidas agora. Para o futuro, os rossoneri avaliam principalmente dois perfis: Roberto De Zerbe e Thiago Motta. Dois intérpretes com filosofias diferentes mostram sempre um futebol organizado para alcançar resultados. Chegar ao técnico do Brighton não será fácil, dado seu amor pela Premier League e uma cláusula de rescisão elevada em seu contrato. Para Thiago Motta, podem haver menos obstáculos no caminho do Milan, mas agora eles devem encontrar soluções imediatas para evitar mandar esta temporada para o diabo.