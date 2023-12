Cristiano Ronaldo controla os mais importantes meios de comunicação social em Portugal: 56 milhões gastos

Depois de hotéis, ginásios, perfumes, roupa interior e muito mais, Cristiano Ronaldo investe nos meios televisivos. Conforme noticiado pelo jornal português e noticiado pelo Tikitakas, de facto, o jogador do Al Nassr realizou um dos seus maiores desejos: obter o pacote completo de stocks. Covina Mediaum dos grupos audiovisuais mais procurados em Portugal, dono da CM TV, a rede mais vista em todo o país, “Cuja audiência vai além da audiência geral da televisão” – Conforme confirmado por vários meios de comunicação locais. Para conseguir tudo isto, os portugueses, através do grupo de investidores Expressão Livre, teriam gasto 56,8 milhões de euros para comprar a totalidade das ações desta entidade privada, que também detém o jornal mais vendido em todo o país, que é “ Correio da Manhã .

Como se costuma dizer em Portugal, nas últimas horas Miguel Baixao – homem de confiança e grande amigo de Cristiano Ronaldo – reuniu-se com os accionistas da Covina Em reunião extraordinária para aprovar a alienação global das ações do Grupo Telecom. A proposta recebeu 99,64% dos votos dos membros do Conselho que deram a sua aprovação para dar luz verde a esta grande operação. Os membros do grupo de investidores – reportando de Portugal – acreditam que se trata de uma aquisição.”excelente“, sendo um grupo”Em plena expansão.”