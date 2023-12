Federação Italiana de Esportes Equestres – Camelli em Monterrey. Outros italianos em Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica e Alemanha

Categoria: hipismo, notícias esportivas



08 de novembro de 2023





A viagem continua até o México Emmanuel Camelli Que está competindo em Monterrey esta semana.

No CSI5* organizado no Club Hipico La Silla, Blue apresenta Odense Odeveld e Chacco's Girlstar.

No Champions Tour em Vilamoura Portugal agora na sua quinta semana de competição Marta Bottanelli (Guenther S, Etwisth, Lirio do Belmonte, Argentina FM del B, My Call Diva PS), Cabo Nico Lupino (Fabalia; Próxima Twist van T. Reutershof; Iniesta; Xacandro) e Laura Moglia (Cassandra vd Koutermolen Z) está alternativamente envolvida em CSI2*/CSI1*/CSIYH.

Além disso, em Oliva, na segunda das três provas do segundo Mediterranean Autumn Tour, entre os participantes do CSI2*/CSI1*/CSIYH Chiara Bonaspiti (Quinto, César, Melbourne VDL), Chloé Bertolini (Elala van de Wolfsaker Z; Ibiza), Marcelo Carraro (Noz moscada 2; Equiano; Gro) ed Atena Gatti (Águia).

Edmundo Carbone (Kadance; Leona) e Matilda Tarciani (Nic Nac Van de Grote Haart; Coco de Kennji; Tarpan du Cache Pot Z) estão alternativamente registados no CSI2* em Kronenberg, nos Países Baixos, enquanto na Bélgica e na Alemanha, respetivamente no CSI2*/CSI1* em Lier e no CSI1* de Riesenbeck, para representar as três cores existentes Marco Carli (H5 difícil de conseguir; H5 Chacdo; Casalouda PS) e Lorenzo Argentano (Bordana).