Juventus, Chiesa se recuperou. Vlahovic não é mais do que sim para a Udinese

A igreja está bem. Quando os treinos foram retomados em Continassa, ele apareceu com o pé direito completamente desinflado, treinou regularmente com os companheiros e deve estar pronto para a partida de segunda-feira contra a Udinese. Já Vlahovic fez um trabalho individual e é muito difícil para ele recuperar a forma para a próxima partida: é mais fácil para ele retornar ao grupo a partir da próxima semana. Amanhã a equipe realizará um treino conjunto contra o Cezola, time que disputa o Campeonato Italiano: Milik voltará a campo, ausente do Inter por suspensão, e alguns outros que jogaram menos nas últimas semanas. Não podem ser descartadas algumas alterações na escalação para o próximo jogo, pelo que estão abertas as inscrições para estes dias de treino.

Rumo à Udinese

Toda a equipe quer jogar o melhor possível naquele que será um jogo especial para Allegri. Na verdade, o treinador da Juventus juntar-se-á a Marcello Lippi no banco 405 da Juventus, atrás apenas de Giovanni Trapattoni. Além disso, o treinador também está a um passo de chegar aos mil pontos na Série A: um gol perdido com Empoli e Inter. No geral, depois de apenas um empate nas últimas duas partidas, há uma grande vontade de voltar ao sucesso: por isso o desejo comum em Continassa é voltar a ligar da melhor maneira possível. Na defesa, a camisa está em disputa por exclusão de Danilo: o segundo turno entre Alex Sandro e Rugani. Mas no meio-campo o foco estará no desenvolvimento da condição de Rabiot. Algumas surpresas potenciais: Iling está animado e desta vez Allegri pode escolhê-lo. Milik deve retornar ao time titular com Chiesa e Yildiz, a menos que haja uma mudança repentina na formação.