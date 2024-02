No rugby, a Irlanda está perto da África do Sul no topo do ranking mundial. Colapso de Portugal

No passado fim de semana tiveram início os jogos internacionais de 2024 no rugby, com a estreia do Guinness Six Nations 2024, mas também do Campeonato Europeu de Rugby, o chamado Six Nations B.. Alguns resultados pesados ​​também tiveram um impacto significativo no ranking mundial. Então vamos ver o que aconteceu em toda a Europa

As primeiras posições não mudaram desde o encerramento da Copa do MundoA África do Sul ficou em primeiro lugar com 94,54 pontos, à frente da Irlanda, que chegou perto da liderança com a vitória na França com 92,11 pontos, depois a seleção All Blacks ficou em último lugar no pódio com 89,80 pontos. Em quarto lugar está a França, que perdeu mais de um ponto e meio e caiu para 86,28 pontos, e em quinto lugar está a Inglaterra com 85,80 pontos, com uma vitória estreita em Roma valendo apenas algumas casas decimais.

O top 10 continua com Escócia (até 84,45 pontos), Argentina (80,68), País de Gales (que perde quase um ponto para 79,62), Austrália (77,48) e Fiji (76,38). A Itália perdeu pouco mais de três casas decimais ao cair em casa para a Inglaterra, confirmando-se na décima primeira colocação com 75,58 pontos. O Japão resiste atrás dele (74,27).

Mas o maior choque vem do Campeonato Europeu de Rugby e da surpreendente derrota de Portugal para a Bélgica por 10-6. Os portugueses, depois de um excelente Mundial, renderam-se aos belgas e desabaram no ranking, passando do 13.º para o 16.º lugar. Assim, Geórgia (13.º), Samoa (14.º) e Tonga (15.º) ganharam posição, enquanto a Bélgica avançou para o último lugar, do 29º ao 26º lugar.

Classificações Mundiais de Rugby

Terça-feira, 21 de novembro de 2023

1 África do Sul 94,54

2 Irlanda 92,11

3 Nova Zelândia 89,80

4 França 86,28

5 Inglaterra 85,80

6 Escócia 84,45

7 Argentina 80,68

8 País de Gales 79,62

9 Austrália 77,48

10Fiji 76,38

11 Itália 75,58

12 Japão 74,27

13 Geórgia 72,68

14 Samoa 72,23

15Tonga 71,57

16Portugal 70,78

17 nós 67,94

18 Uruguai 67,39

19 Espanha 63,46

20 Romênia 63,40