Terceiro dia de testes de MotoGP, Bagnaia lidera Martin. Bastianini é terceiro e Márquez é sexto

Bastianini é bom

–

A terceira vez de Enea Bastianini com a segunda Ducati oficial com o tempo de 1m56'915, depois há a primeira Ducati Gresini de Aleix Márquez que precede a Aprilia oficial de Aleix Espargaró (1m57'091). O sexto tempo de Marc Márquez com o tempo de 1m57″270s com a segunda Ducati Gresini. O espanhol está meio segundo atrás de Bagnaia, à frente de Fabio Di Giannantonio e do estreante Pedro Acosta, cuja KTM está à frente do primeiro oficial de Joan Mir Honda, também vítima de uma queda, felizmente sem consequências, e leva Seu colega Honda Luca Marini está atualmente na 18ª posição, décimo e décimo primeiro para Brad Binder e Fabio Quartararo, enquanto Maverick Vinales está atualmente na 12ª posição com a segunda Aprilia oficial, e os testes ainda continuam.