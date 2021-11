Estágios de queima de Milão, Minyan. Voltar em algumas semanas? – Esportes – Futebol

AC Milan, 22 de novembro de 2021 – Poucos dias após a primeira eliminação da liga, tornou-se Milão Você pode sorrir novamente: Na verdade, Mike Minyan está de volta ao treinamento hoje Nos estádios do Milanello com treinadores de goleiros rossoneri. Um acontecimento importante o aguardava até poucas semanas atrás, quando o goleiro francês foi operado ao ligamento do punho esquerdo. Na verdade, o prognóstico inicial falava de pelo menos dez semanas de cessação forçada de Maignan. Se a recuperação continuar bem e sem ela, o goleiro do Milan pode definitivamente seguir em frente e Retorne ao campo antes do final de 2021: É difícil, senão impossível, vê-lo em campo no próximo domingo contra o Sassuolo e na quarta-feira, 1 de dezembro, contra o Gênova; Parece haver mais esperança na partida de 4 de dezembro contra o Salernitana ou, na pior das hipóteses, na partida de 11 de dezembro para Udine. O certo é que Minyan quer retomar o mais rápido possível o lugar entre os golos rossoneri.

Proposta de meio-campo de Renato Sanchez

Já do lado rossonero, o mercado de transferências está sendo visto à luz do mês de janeiro. Com a possibilidade cada vez mais tangível de Kessié não renovar – que ainda tem de disputar a Copa da África como Bennacer em janeiro – a gestão do Milan olha em volta e o nome que soa mais caloroso é o dos portugueses. Renato Sanchez, que acho que no ano passado foi bem com o Lille – seu atual clube – contra os rossoneri. Tirá-lo de um clube do outro lado dos Alpes certamente não será fácil, porque o Lille é famoso por uma loja a preços exorbitantes, mas foi o próprio meio-campista Amadora, através da Equipe, que abriu um possível acordo de transferência para os rossoneri: “O Milan, como Arsenal ”, pode estar interessado em mim. É um ótimo clube com história e classe. Saindo em janeiro? Estou pronto. Se chegar a oferta certa, veremos. “

Leia também – Basket Series A: Rollers for Milan e Virtus. Quarto Trento, Pissarro sorrindo