Ibrahimovic: Milan, você me deixa orgulhoso. Estou com dores em todo o corpo, mas … ”

Entrevista estendida com o campeão sueco: “O futuro? Carpe diem. Na Espanha eu fiz algo estúpido, mas … Eu faria de novo 100%”

360 graus Zlatan Ibrahimovic. O campeão sueco fala sobre seus sentimentos pelo Guardian, em uma longa entrevista: fala sobre si mesmo, o Milan, a seleção nacional e muito mais. “Todos os dias eu acordo com muita dor. Mas eu tenho objetivos e adrenalina, então eu continuo trabalhando. Eu preciso trabalhar para me manter no topo, enquanto eu puder continuar assim. Eu não quero me arrepender , Não quero pensar ‘poderia ter continuado’. “Porque estava bem”, prefiro terminar completamente e dizer “Não agüento mais”. Não é uma questão de décadas ou fama, dinheiro e os seguidores não “curam você como a adrenalina”. O sofrimento não me causa problemas, para mim é como tomar o pequeno-almoço. Esta nova geração não entende isso, eles não precisam fazer muito para obter crédito. Tenho muito orgulho de pertencer à geração mais velha, que teve que fazer muito para conseguir alguma coisa. ”

De Da Maldini a Maldini – Zlatan é eterno, jogou com Paolo Maldini e também com seu filho Daniel: "Daniel em campo ainda é um bom menino, Paulo se quisesse te matar, o futebol te mataria. Fico feliz que não sejam iguais porque é Não é fácil comparar um filho com o pai, ainda mais quando ele era O pai dele tem uma profissão maravilhosa. Nós ajudamos o Daniel em todos os sentidos. Ele é um grande talento, mas eu digo a ele: "Jogue o seu jogo, lute e depois você vai liderar o caminho sozinho. "Estou feliz. Devo brincar com o filho do Daniel, se ele tiver? Já é um milagre agora …". Então Ibra vira o olhar de volta: "A vida sobe e desce. Se tudo estiver bem, não há nada para falar. A realidade não é como uma foto com filtro corrigido. As pessoas fingem ser perfeitas. Eu digo, 'Eu sou perfeito Quando eu estou." Isso não significa que não cometerei erros, mas aprendo com meus erros. "

Com azpilicueta – Referindo-se ao que aconteceu durante a Espanha e a Suécia, a partida que levou Roja à Copa do Mundo e a Escandinávia às eliminatórias: “Lidei com Azpilicueta. Fiz de propósito. Não tenho vergonha de dizer, porque ele fez uma besteira para meu companheiro. Foi um gesto estúpido também., mas ela quis dizer: “Você não tem que fazer isso. Você não tem coragem de fazer isso contra mim. Vou te mostrar o que acontece se você fizer isso comigo. Isso não foi bom para mim, mas eu faria de novo, porque sou eu. ”Esse episódio pode custar-lhe os playoffs de março:“ Não se trata de perder os playoffs, é sobre deixar claro que você não tem para tirar sarro de quem está gaguejando. É muito fácil culpar meus colegas de time de 20 anos que são caras muito legais. Eu fiz algo estúpido, sim. Mas eu faria de novo, com 100% de certeza. “

Esses caras por aí – O Milan é o time mais jovem da Champions League, apesar dos 40 anos de Zlatan: "Meus companheiros me fazem parecer jovem. Eles têm essa influência sobre mim, me sinto como Benjamin Button – continua Ibrahimovic -. Estou muito orgulhoso porque vejo esses jovens jogadores . Os jogadores assumem mais responsabilidade, e mudam a mentalidade. Esta é a minha felicidade agora. Esta é a minha adrenalina. Eu saio e corro tanto quanto eles. Eu faço isso há 20 anos. Porque quando os jovens veem eu trabalhando duro, eles dizem: 'Depois de tudo que ele fez, ele ainda está trabalhando.' Eu tenho que fazer isso porque ele fez isso. É assim que eu dou o exemplo. " Hoje o AC Milan difere de sua primeira aventura, em 2010: "Quando eu era rossonero pela primeira vez, éramos uma equipe de superestrelas. Agora há talento, mas o projeto é diferente. E é mais satisfatório porque se você tem sucesso com as estrelas, é quase admitido. E com So, isso é imprevisível. "

Comparação – Sobre a comparação entre a Liga Italiana e a Premier League Inglesa: “A qualidade na Inglaterra é tecnicamente exagerada, nestes Espanha, Itália e França é melhor. Mas a Premier League tem um ritmo muito alto e se você não consegue lidar com esse ritmo é não será suficiente nem para ser o melhor player do mundo. Na Inglaterra tem muito estrangeiro porque eles trazem essa tecnologia. ”

afeição – Uma ideia para uma família residente na Suécia. “Não é fácil, mas minha esposa cuida das crianças. Fazemos funcionar. Quando temos tempo livre, nos encontramos e todos ficamos felizes.” Mas sem a família e o futebol, como você se sentiu no início da pandemia? “Só. Foi estranho porque durante o confinamento você estava com seus entes queridos e eu não pude, porque você não pode viajar. E então, quando houve mais abertura, fui para casa e fiquei com eles por dois meses.”

Controvérsia com LeBron – Um confronto verbal nas redes sociais com LeBron James, no início do ano, causou polêmica: "O esporte une as pessoas, a política divide – Zlatan volta ao assunto -. Se falamos de racismo, é outra coisa e eu sou não estou de acordo. Mas eu não faço política. "" Se você fizesse, eu seria presidente agora. LeBron James? Eu não o conheço pessoalmente. Eu não o julgo. O que quer que ele faça com racistas, ele está certo , porque quando 50.000 pessoas chamam vocês de ciganos … ", é isso. É sempre racista. Por fim, uma piada sobre o futuro sem futebol, mais cedo ou mais tarde, aguarda este eterno herói: "Se me preocupo com o futuro, não me concentro no hoje. Eu vivo no presente. aproveite a chance ".