“Este ano ninguém é melhor que a Juventus. Dybala? Ele é um deus, mas se sentiu como Messi”

Após o término da temporada e antes do início do mercado. Além dos feriados. Este é o melhor momento para “extorquir” a verdade dos grandes campeões do futebol mundial, sem as taças, sem as pressões pré e pós-jogo. Max Allegri Então ele admitiu livremente em uma entrevista com “Dazn”, graças também ao fato de que do outro lado da cerca, e em sua mão o microfone, havia um “jornalista” muito especial como Andrea Barzaglium dos pilares da Juventus sob a primeira gestão de Allegri e um velho amigo do treinador do Livorno, que era o ex-zagueiro, seu colega no Pistoiz.

Allegri para ‘Dazn’: ‘Quem vencer nunca jogará mal…’ na entrevista Max Allegri Abordou muitos problemas em Presente e futuro da Juventusno entanto, começando com a própria doutrina futebolística Abertura do resultado Sem entrar em muitos detalhes sobre a qualidade do jogo expressa, de acordo com a mentalidade histórica da Juventus, que recentemente se tornou um dos debates “filosóficos” mais populares do futebol mundial: “O bom jogo é um conceito relativo e abstrato. Todo mundo quer fazer isso, mas no final só lembramos do chute de Ronaldo em Turim, não de como foi o evento – Allegri anunciou – Quem ganha não pode jogar mal, mas quem joga bem e perde é criticado porque o placar não chega. Quando você está em campo, não há uma maneira de vencer: você precisa de jogadores muito bons, coloque-os nas condições certas e dê a eles uma ideia. Depois depende das características do jogador, mas sobretudo do ADN da empresa, que é outro elemento que não se pode alterar. Quando você está em um grande time, você tem que vencer. Então você tem que encontrar um caminho e cada ano é diferente.”.

Juventus e Allegri elegem novos líderes: “Vamos recomeçar de De Ligt e Locatelli” Quanto à próxima Juventus, Allegri não aprofundou os detalhes do mercado e os nomes que vão fortalecer a equipe da Juventus, mas deu indicações precisas sobre. Marcos para a próxima sessão: “A liderança ou você tem ou dificilmente chega a você em uma certa idade. Neste grupo Giorgio (Kellini, editor) Era importante, como você era (Referência a Barzagli, editor)assim como Gigi e Marchisio também importavam, quando se falava de italianos. Para o futuro, já temos dois capitães, De Ligt e Locatelli. Manuel foi uma excelente contratação e poderia ser o futuro capitão da Juventus, ele tem as características técnicas e morais de ficar aqui por muitos anos. Danilo foi uma grata surpresa este ano: quando fala, nunca foi vulgar e coloca o time na frente. Um verdadeiro líder se cala, deve falar um pouco e deve sempre colocar a equipe à frente. E se você fizer isso, é a equipe que o reconhece como líderTambém pode estar entre os pilares Dusan Vlahovicdo qual Allegri pinta um belo mural antes de licitar sinal tático Sobre o futuro próximo:Doosan também pode ser um líder à sua maneira. Ele é leal, sempre quer vencer e se tornará um líder carismático em campo em nível de personagem. Com qual unidade vamos jogar no próximo ano? Poderíamos ter visto a Juve com duas asas…”.

