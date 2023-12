Zhang: “Inter, o objetivo é a segunda estrela. Vencer sempre será nossa prioridade.”

Stephen Zhang confirmou o segundo gol do astro em uma mensagem de vídeo durante um jantar de felicitações de Natal organizado em Roma para instituições VIP e torcedores. O clube Nerazzurri é representado pelos CEOs Marotta e Antonello e pelo vice-presidente Zanetti, mas também há vários políticos (entre eles o presidente do Senado, La Rossa, e o ministro do Turismo, Santanchi), bem como torcedores VIP como Bonolis, Casalegno e Mentana. “O objetivo desta temporada – disse o número um dos Nerazzurri – já estava claro para todos: continuamos lutando pelo nosso sonho de obter a segunda estrela do nosso clube. Graças ao trabalho de todos dentro do Inter e ao apoio de todos os nossos torcedores , “O Inter se tornou uma empresa digital moderna e inovadora. Existem novos desafios e novos concorrentes, mas também grandes novas oportunidades pela frente. “Estou pensando na nova edição da Liga dos Campeões e no Mundial de Clubes em 2025, para o qual já estamos qualificados”.