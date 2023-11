Martin derrota Bender e Márquez. Bagnaia Quinta – Corriere.it

para Daniele Sparischi, enviado para Valência

Em Valência o Pico sai do pódio, o espanhol vence. A competição do Campeonato Mundial foi adiada para domingo

15h22 – Martin vence o sprint Martin vence a corrida de velocidade à frente de Bender, Marquez e Bagnaia em quinto. O espanhol adiou a partida com a seleção piemontesa.

15h14 – Martin está na frente Martin Bender atacou e assumiu a liderança, Bagnaia em quinto.

15h10 – Volta 5/13 Bagnaia luta, duelo a três na frente Bagnaia se debate e Quartararo, que estava atrás dele, cai. Batalha a três na frente entre Viñales, Bender e Martin.

15h06 – Volta 4/13 – Cume 5 Viñales, Bender, Martin, Márquez. Bagnaya. Pico culpa o ritmo do grupo líder.

15h04 – Volta 2/13 Martin ultrapassa Bagnaia Duelos muito acirrados, Martin e Bender aproveitam e passam. Bagnaia está agora em quinto lugar.

15h03 – Volta 1/13 Martin no ataque Do sexto lugar, Martin passou para o terceiro lugar, atrás de Bagnaia. Viñales continua na liderança

15h03 – Partimos! Saia para um Sprint. Bagnaia começa bem e tenta atacar Viñales.

14h57 – Início do aquecimento O percurso já começou e o circuito de Valência está lotado. Você pode sentir a tensão esportiva em grandes ocasiões.

14h52 – Martin lidera os sprints, Rossi também chegou O espanhol venceu oito partidas nesta temporada. Desta vez ele terá que voltar da sexta colocação. Há também Valentino Rossi em Valência, onde o Doutor disputou a sua última corrida em 2021.

14h49 – Pilotos no grid Estamos quase em Valência, o último sprint da temporada está prestes a começar. Pilotos no grid de largada.

14h45 – Início das sessões de aquecimento Em Valência está tudo pronto para a corrida sprint que pode decidir o título: começam os treinos de aquecimento.

14h38 – Sprint em 13 voltas A corrida curta terá mais de 13 voltas e os pilotos competirão como na qualificação. Pecco também pode se dar ao luxo de administrar uma margem de 21 pontos sobre Martin.

14h34 – Bagnaia se aproxima do segundo título Pecco pode realmente vencer no sprint, aqui estão as combinações.

14h27 – Grid de largada da Sprint Race (primeiras quatro filas) 1. Maverick Vinales (SPA) Aprilia V 2. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 3. Johann Zarco (França) Ducati 4. Jack Miller (AUS) KTM 5. Brad Bender (RSA) KTM 6. Jorge Martin (Espanha) Ducati 7 Marco Pizzicchi (Itália) Ducati 8. Alex Marquez (Espanha) Ducati 9. Marc Marquez (Espanha) Honda 10. Raul Fernandez (Espanha) Aprilia 11. Fabio Di Giannantonio (Itália) Ducati 12. Aleix Espargaro (Espanha) Aprilia

11h36 – Pico, tiro campeão. Martin encolhe (Daniele Sparischi, enviado para Valência) Ele disse isso depois de uma sexta-feira complicada: não estou preocupado, sei onde perco: em três curvas ganho meio segundo. O campeão e engenheiro Pico Bagnaia pilotou uma moto Ducati Desmosedici e recuperou a confiança graças a algumas modificações. E à sensibilidade e maturidade de quem sabe vencer. READ Azul abaixo também está no Grupo Dois, 11-12 - OA Sport Das eliminatórias do Q1 à primeira fila, onde você pode atacar o Campeonato Mundial em Sprint Racing. Martin, que ontem havia colocado enorme pressão sobre seu rival, encolheu-se. Da equipe Pramac voltaram a falar sobre algo relacionado aos pneus, sobre um problema na frente que o obrigou a trocar de moto na última tentativa. Depois do Catar, o fantasma dos pneus paira sobre o menino madrilenho. A partir do sexto lugar será difícil travar a ascensão de Beko, a apenas um fôlego do segundo título (aqui estão os grupos). O companheiro de equipa de Martin, Zarco, terminou entre os três primeiros, sublinhando o potencial desconhecido que a Pramac tem com os seus melhores pilotos. Pico parecia estar na frente, depois Viñales chegou e varreu o novo asfalto de Valência, fazendo a sua primeira largada pela Aprilia. A equipe de Noale também vem crescendo bem, como comprova o final da temporada. No Sprint Pecco ainda tem que se defender do retorno de Martin, que ganhou 8 miniprêmios este ano. Já faz algum tempo que vimos o Jorge sofrer assim na qualificação, talvez tenha pago o preço da tensão, tendo que atacar a todo custo, ou talvez tenha tido outro problema técnico. O CEO da Ducati, Claudio Domenicali, disse que ele e Pico mereciam igualmente o título, assim como o ouro olímpico compartilhado por Tampere e Barshim em Tóquio. Mas isso não é possível, apenas um vencerá. Apenas Rossi e Márquez conquistaram títulos consecutivos na era do MotoGP. Falando em Marc, o espanhol acabou no chão depois de se agarrar a Martin em busca de um turbilhão. A tática habitual e sem escrúpulos é tentar compensar os limites da Honda que irá pilotar pela última vez amanhã. Ele será acompanhado por Luca Marini, só falta um anúncio: anunciar sua despedida do Vr46, equipe de seu irmão Valentino Rossi que já chegou. Esta é também uma era que está chegando ao fim.

11h33 – Classificação completa Viñales, Bagnaia, Zarco, Miller, Binder, Martin, Pizzici, A. Marquez, M. Marquez, R. Fernandez, Di Giannantonio, A. Espargaró.

11h31 – Primeira fila Viñales, Bagnaia, Zarco

11h29 – Viñales larga em primeiro, Bagnaia em segundo Viñales pole na Aprilia à frente de Bagnaia. Martin é decepcionante, apenas em sexto lugar.

11h28 – Márquez já Marc Márquez cai, Viñales ultrapassa o tempo de Bagnaia.

11h26 – Martin e Marquez entram em contato um com o outro READ Números brutais para a nova década A emoção da volta rápida com Márquez grudado em Martin e os dois quase se tocando.

11h24 – O Pico está a voar agora O mais rápido agora é o Pico, à frente de Binder e Martin.

11h22 – Bagnaia experimenta o novo pneu Bagnaia colocou pneus novos e Jorge Martin também saiu. O desafio pelo pólo começa.

11h21 – Cinco primeiros após as primeiras voltas Bender, Martin, Miller, Bizzicchi, R. Fernández.

11h18 – Primeira volta de aquecimento de Bania Bagnaia guardou o seu melhor remate para o final, fazendo uma primeira tentativa e depois regressando às boxes.

11h16 – Pico sai atrás de Martin Desta vez os papéis foram invertidos e Bagnaia saiu atrás de Martin. Ele não quer dar o cupom a ele.

11h15 – Motocicleta na pista, faltam 15 minutos para a pole position Quinze minutos para garantir a pole para o Grande Prémio de Valência.

11h13 – Agora Q2, desafio pela pole position A disputa pelo primeiro lugar está prestes a começar e Bagnaia vai competir com Martin: ele mostrou que superou as dificuldades na sexta-feira.

10h53 – Bagnaia no segundo quarto Pecco Bagnaia conseguiu se classificar na segunda sessão de qualificação. À medida que o primeiro tempo avança para Alex Marquez. Enea Bastianini ainda está no exterior.

10h51 – Bagnaia está no caminho certo imediatamente Bagnaia saiu imediatamente, Bastianini também está lá e deve passar o primeiro trecho. Muitas motos rápidas nesta primeira sessão incluindo a moto de Alex Márquez.

10h43 – O primeiro trimestre começará em breve A primeira sessão de qualificação, Q1, está prestes a começar. Ao final, os dois mais rápidos avançam para a próxima sessão, que dará o primeiro lugar ao GP de Valência. A qualificação determina a ordem de largada da corrida de velocidade e do Grande Prêmio de domingo.

10h39 – No último treino livre antes da qualificação Bizzichi, A. Márquez, F. Bagnaya, M. Márquez, F. Quatararo

10h33 – Alex Márquez melhora tempo do Pico Neste último treino livre, Marquez Junior lidera Bagnaia no topo da tabela de tempos.

10h28 – Bagnaia parece ter recuperado a confiança Bagnaia fez uma volta de 1’30”193 e parece estar a rodar de forma muito diferente da de sexta-feira. Mas não teremos a prova até o início das eliminatórias, na primeira divisão.

10h26 – Cinco primeiros com 13 minutos para o fim Bagnaia, M. Márquez, Martin, R. Fernández, Viñales.

10h23 – Bagnaia é rápido nos treinos livres Pecco Bagnaia começou bem esta manhã e é atualmente o mais rápido nos treinos finais, à frente de Marc Márquez e Martin.

10h18 – Luca Marini sai para Vr46, Honda disponível para irmão Rossi Chegou o anúncio oficial da despedida de Luca Marini da equipe Mooney VR46: a Honda estará presente para o irmão de Valentino Rossi no próximo ano. Anúncio em breve. Passei a maior parte da minha carreira no Campeonato do Mundo nesta equipa e muitos dos momentos desportivos mais importantes da minha carreira até agora estão associados a este grupo. Crescemos muito juntos e ganhamos muita satisfação. Esta será a minha última corrida com a Mooney VR46 Racing Team: pensei muito antes de tomar esta decisão e avaliei os novos desafios que terei que enfrentar. Deixo para trás uma equipe maravilhosa que contribuiu para o meu crescimento atlético e conhecimento dos aspectos técnicos e da complexidade deste esporte. “É hora de embarcar no meu novo caminho com entusiasmo, sem negar o que foi, mas com os olhos voltados para o futuro”, disse Marini. READ 32 NOVOS CAMPEÕES DE EQUIPE - ESPORTE

10h15 – Início dos treinos livres finais Está em andamento o último treino livre antes da qualificação: Bagnaia aproveita para resolver os problemas da frente. No final desta sessão de 30 minutos, a qualificação terá início com a primeira sessão, Q1, na qual o Pico também estará presente.

10h09 – Campeão Bagnaya se… Todos os grupos A vitória está a um passo de Bagnaia, um passo mais perto do segundo título mundial consecutivo. Porém, Pecco não tem margem para distração (e o resultado dos treinos livres confirmou isso). Mas o que ele precisa fazer para vencer o Mundial no sábado, no final do Sprint? Leia todas as coleções aqui.

09h36 – Martin, a estratégia que deixa Bagnaia nervoso (Daniele Sparischi, enviado para Málaga) Estratégia de tensão para reabrir a corrida pelo título. O clã espanhol o estudava há vários dias. Anexe-se ao Bagnaia e retire o ar dele. A ideia parece ser do técnico Fonsi Nieto. O proprietário da Pramac, Paolo Campinotti, amigo dos poderosos, que deu aos membros da equipe relógios pessoais caros (que supostamente custam € 2.000) para comemorar uma vitória no Campeonato Mundial de Equipes, foi todo sorrisos, comparando a marca de Jorge Martin a um Pico. Assim como aconteceu com Gentile sobre Maradona na Copa do Mundo de 1982. Leia o artigo completo aqui.

9h22 – Um lugar para assistir corridas de qualificação e sprint na TV A qualificação e uma Sprint Race para o GP de Valência, última prova da temporada, estão marcadas para hoje. A qualificação está marcada para as 10h45 e a Sprint Race está marcada para as 14h55. Leia aqui onde você pode vê-los na TV.