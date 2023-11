Destaques Reggiana Ascoli 1-1: vídeo e gols

Obrigado por assistir conosco a transmissão ao vivo Reggiana-Ascoli, nos vemos na próxima rodada da Série B!15h59

Na próxima rodada do torneio, Reggiana jogará contra o Modena, enquanto Ascoli visitará Veneza. 15h59





Depois de uma primeira parte divertida, liderada proactivamente por Reggiana, mas com Pedro Mendes a assumir a liderança, a segunda parte mostrou finalmente a precisão que a equipa de Nesta necessitava. Na verdade, os donos da casa empataram por intermédio de Pieragnolo e estiveram perto de cruzar a trave na trave de Chigarini. Mas no final, Ascoli reagiu e conquistou um ponto de ouro. A partida termina empatada em 1 a 1 no Estádio Mapei.15h58

90’+6′ Fim do jogo: Reggiana-Ascoli 1-1 (15′ Pedro Mendes, 50′ Peragnolo)15h58

90’+2′ Bardi fez uma defesa brilhante após cabeceamento à queima-roupa de Manzari. No clique impreciso, Bayeye enfeita Reggiana.15h54

90′ Foram concedidos 6 minutos de acréscimo.15h53

85′ Cartão amarelo para Fernando Buttegin.15h47





83′ Substituição de Reggiana: sai Eduardo Peragnolo e entra Marko Bajajic.15h44

80′ Problema muscular de Viviano: O goleiro sentiu desconforto na coxa esquerda após cobrança de gol. Os médicos de Ascoli foram obrigados a entrar em campo.15h41

77′ Substituição de Ascoli: entra Eddie Gnahore, entra Tommaso Milanesi.15h38

74′ Substituição Ascoli: entra Pedro Mendes, entra Vincenzo Milico.15h34

73′ Substituição de Reggiana, sai Manolo Portanova e entra Domaine Cernigui.15h34





73′ Substituição Reggiana: sai Natan Girma, entra Filippo Meligoni.15h33

70′ Reggiana volta a ficar perto com Cigarini: o meio-campista do time da casa chega de fora da área para o gol. Porém, seu chute saiu ao lado do gol.15h31

65′ Medo por Regianna. Na verdade, Ascoli torna-se perigoso com Manzari, que não consegue desviar-se alguns centímetros de uma posição próxima. Os proprietários foram resgatados e conseguiram varrer e evitar maiores perigos.15h26 READ Os detalhes aparecem no assento árabe

61′ Substituição de Ascoli: entra Pablo Rodríguez, entra Samuel Giovanni.15h21

60′ Substituição Ascoli: entra Patrizio Masini, entra Giacomo Manzari.15h21





59′ Substituição de Ascoli, sai Marcelo Valzerano e entra Brian Paye.15h21

55′ Reggiana voltou a ser perigoso, desta vez graças a um livre de Cigarini: mas o ex-jogador do Cagliari foi bloqueado na trave.15h20

50′ Meta! Reggiana-Ascoli 1-1! Rede Eduardo Peragnolo! Grande jogada pessoal de Varela na linha esquerda: o atacante do Reggiana chega ao cruzamento e pega Pieragnolo que sozinho dá um chute de pé esquerdo que bate Viviano. Dê uma olhada no perfil do jogador Edoardo Pieragnolo15h12

48′ Cartão amarelo para Pedro Mendes.15h11

46′ Começa a segunda metade do REGGIANA-ASCOLI!15h06





Reggiana precisa de uma faísca, já que perdeu Gondo devido a lesão no primeiro tempo. No seu lugar entrou Varela, um dos melhores jogadores no final da primeira parte: no entanto, Krinigwe e Meligoni também poderão ser úteis na segunda parte.14h53

O primeiro tempo não foi nada chato no Estádio Mapei. O Reggiana assumiu a liderança desde os primeiros minutos do jogo: a equipa da casa colocou-se em perigo, principalmente com Antiesti e Portanova, mas no final foi Ascoli quem saiu na frente. Aliás, o golo de Mendes aos 15 minutos foi decisivo: a equipa de Nesta respondeu marcando ao Antiste, mas os visitantes resistiram até ao final da primeira parte e regressaram aos balneários após o final da primeira com o resultado de 0- 1. .14h49

45’+2′ Fim do primeiro tempo do jogo Reggiana-Ascoli: Pedro Mendes marca.14h50

45′ Dois minutos de prorrogação foram concedidos.14h47

42′ Aos 42 minutos de jogo, uma cobrança de escanteio deu a Reggiana a vantagem de 7 a 1.14h46 READ Itália - San Marino, Mancini: Bernardeschi, com certeza. Ainda tenho algumas duvidas





38′ Regiana segue insistindo em busca do empate. Varela foi perigoso em diversas ocasiões, mas não conseguiu finalizar a partida. Os donos da casa também tentam atacar Portanova de longe, mas Ascoli defende de forma organizada.14h41

34′ Cartão amarelo para Luca Cigarini.14h35

33′ Cartão amarelo para Pablo Rodríguez.14h35

29′ De um lado, Pedro Mendes acertou um chute venenoso de longe, e do outro, Antiste cabeceou na cobrança de escanteio. As duas equipes ficam frente a frente e o cenário aproveita isso.14h32

25′ Substituição Reggiana: Cédric Jondo sai, Mohamed Varela entra.14h26





22′ Cartão amarelo para Manolo Portanova.14h25

18′ Grande oportunidade para Reggiana, que reagiu logo após sofrer o gol. Girma Antesti encontra um excelente ponto de partida: o ex-atacante do Sassuolo se antecipa a Bellucci e consegue finalizar a bola em direção ao gol. Mas, infelizmente para ele, a trave o impediu de marcar um possível empate.14h20

15′ Meta! Reggiana-Ascoli 0-1! Gol de Pedro Mendes! Uma cabeçada de Rodriguez e um torpedo de longo alcance de Pedro Mendes acertaram Pardi com o pé direito e decidiram a vantagem dos Bianconeri. Confira o perfil do jogador Pedro Mendes14h18

12′ Cartão amarelo para Patrizio Masini.14h13

8′ Reggiana lidera o jogo e mantém o controle da partida: posse de bola clara para os mandantes com 72%.14h11





5′ Reggiaa começa forte e também consegue preocupar Viviano com um chute de longa distância. No entanto, Ascoli conseguiu evitar riscos dignos de nota.14h07

1′ Começa a primeira metade do REGGIANA-ASCOLI!14h02

O Ascoli perdeu os últimos três jogos da Série B, sofrendo cinco gols e marcando apenas um; A última vez que uma equipa do Marché registou múltiplas derrotas consecutivas na competição remonta ao período entre março e junho de 2020: quatro também nessa ocasião.13h46 READ ATP Finals: programa, premiação em dinheiro e sorteio. Guia do torneio

Reggiana venceu a última partida contra o Ascoli na Série B (1-0, em 14 de fevereiro de 2021): Para Emilian, foram muitos sucessos como os que teve em todas as nove partidas anteriores (4N, 4P) contra a equipe Marche no Cadete Campeonato.13h46

As seleções de Castori: Os visitantes alinham com a habitual linha defensiva de três jogadores, com Falzerano na lateral e Valasco no meio-campo. No ataque, há espaço para a dupla Mendes e Rodriguez.13h46





As escolhas de Nesta: Defesa de quatro homens para Reggiana com Marcandali confirmada. Como de costume, Girma está no meio-campo ofensivo ao lado de Antiste, ambos atrás de Jondo como atacantes solitários. No meio-campo está Cigarini como técnico.13h45

Banco Ascoli: Agapong, Barossi, Baye, Pauleta, Dovizi, Giovanni, Haveri, Manzari, Milanesi, Milico, Rossi.13h44

Banco Reggiana: Crnigog, Da Riva, Villamozzi, Capacci, Lanini, Meligoni, Nardi, Bajac, Samperesi, Satalino, Sposito, Varela.13h43

Escalação do Ascoli (3-4-1-2): Viviano; Pelosi, Quarata, Buttigieg; Valzerano, Di Tacchio, Gnahori, Valasco; Massini. Méndez, Rodríguez. 13h41

Formação Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rosio, Marcandali, Pieranolo; Portanova, Cigarini, branco; Germa, Antiste; Gondo.13h41





O Reggiana vem de uma derrota por 2 a 0 para o Cosenza, enquanto o Ascoli vem de uma derrota em casa por 0 a 1 para o Como.13h39

Bem-vindos ao jogo ao vivo da 14ª rodada da Série B, onde Reggiana e Ascoli se enfrentam.13h36