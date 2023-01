“Não estávamos bem antes desta noite, não estamos mal agora. Não falamos mais sobre problemas mentais.”

Danilo falou nos microfones de Dazn para comentar o nocaute contra o Napoli. Suas palavras:





Eu era a melhor defesa, mas esta noite tudo desmoronou um pouco.

“Não éramos grandes antes desta noite, não somos azarões agora. Temos que conhecer nossos valores, temos que saber o que somos como equipe, isso é mais importante. Então, o que você diz aos clubes às vezes nos faz pensar mal , mas, temos que continuar neste caminho e saber quem somos”.





Foi um problema psicológico esta noite ou campo?

“Mental não, não quero mais ouvir essas coisas, já falamos tantas vezes essa coisa de mental, já mostramos que isso não tem nada a ver, porque passamos por situações difíceis esse ano e conseguiu contornar, então não acho que seja uma situação mental. Estou falando de futebol, cometemos muitos erros, sabemos disso, e a partir de amanhã temos que analisar o futebol, não falar de estado mental. Conversamos muito sobre isso e mostrou que não é bem assim.”





No entanto, o Napoli parece estar indo duas vezes mais rápido que você. Este aspecto físico foi observado….

“Também é importante para o jogo, não foi dado como certo e as pernas deles com certeza tinham mais giro do que as nossas. Também temos que trabalhar isso, ser inteligentes, entender que o Napoli tem um time forte em campo aberto e podemos “dar-lhes essas vantagens”.





Ainda acreditas no scudetto?

“Como sempre disse, e não vou mudar meu ponto de vista, acho que tomando essa atitude correta em todos os jogos, não podemos deixar de pensar no Scudetto a ser decidido em junho com o último jogo, apenas em assim podemos subir na tabela, então vamos ver o que acontece. Claro que a Juventus é um clube, uma equipe que deve sempre focar no scudetto, temos que entender o momento, e a partir de amanhã mudarmos nosso pensamento, porque esse clube merece nós jogadores deixarmos tudo em campo em todas as corridas e isso tem que recomeçar outra a partir de quinta feira