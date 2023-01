Boxe, Itália desafia Portugal: saída dos compromissos de 2023

Poder –A equipe de boxe da Itália está começando a aquecer os motores à luz de compromissos importantes que contará com uma extensão Azzurri e Azzurri em 2023que abre oficialmente A caminho das Olimpíadas de Paris.

A primeira prova será amanhã, dia 14 de janeiro Retábulo Rossellino de Potenzaonde será disputado um emocionante desafio com a seleção portuguesa.

Eles vão pisar na arena do ginásio Potenza 4 azuis e 5 azuis. Quanto à primeira, ela vai definir as luvas de bronze das Olimpíadas de 2020 Irma Testa, o ouro dos Jogos Mundiais de 2016 Alicia Misiano, a prata dos Jogos Europeus de 2019 Susie Kanfora e o ouro absoluto de 2022 Erika Brissandarou. Seguindo para a Azzurra, eles enfrentarão o bronze europeu de 2022 Federico Serra, os três medalhistas de ouro do “absoluto 2022” Gigi Malanga, Diego Lenzi e Francesco Magro, e a medalha de ouro no último italiano sub-22 Acosta Sanabia Yohan Jesus.

Este prestigioso evento, organizado pela Boxe Potenza para o maestro Giuseppe Grosso, foi apresentado esta manhã no esplêndido cenário do Palácio da Cultura de Potenza. Coletiva de imprensa (moderada pelo jornalista Leonardo Pisani, editor) com a presença de: Gianmarco Blasi, Assessor de Orçamento e Esportes do Município de Potenza, Leopoldo Desiderio, Presidente do CONI Basilicata, Fabrizio Baldantoni, Vice-Presidente Adjunto da FPI, e Marco Consolati, Conselheiro Federal da FPI.

Estas são as declarações do vice-presidente Fabrício Baldantoni: “Como cidadão lucaniano, seria motivo de orgulho para mim se o Time Azul começasse sua jornada para Paris 2024 de Potenza. O jogo Ítalo-Lusitano de amanhã, perfeitamente organizado pelo Maestro Giuseppe Grosso e toda a equipe do Boxe Potenza, também será realiza-se sobretudo graças ao indispensável apoio de diversos órgãos e instituições, a quem todo o movimento boxeador nacional vai para agradecimento.

“Teste” Estas são as palavras do treinador Emmanuel Renzini “É muito importante testar a nossa condição e condição após a pausa de Natal e dado o caminho que nos levará primeiro ao Mundial e depois aos Jogos Europeus em junho, onde estarão disponíveis os primeiros passes olímpicos.”

“Muito felizes” é assim que os Açores se expressam Irma Head “Pelo fundo aqui em Potenza e em geral na maravilhosa zona da Basilicata. Este encontro vai ajudar a mim e aos meus companheiros a recomeçar da melhor forma possível face aos importantíssimos compromissos que vamos partilhar em 2023, nomeadamente o Mundial Cup e os Jogos Europeus em Cracóvia.”

Equipe ITA Feminina

50kg por Erika Presandaro

Cabeça de Irma de 57 kg

60 kg Alicia Misiano

63 kg de suposta cânfora

time masculino do ITA

54kg Federico Serra

67 kg Gianluigi Malanga

Francesco Magri 71kg

86 kg Acosta Sanabia Yohan Jesus

92+kg Diego Linzi

técnicos

Emmanuel Renzini

Ricardo D Andrea

Gennaro Mova

Portugal

50kg Soares Rita

57 kg da Kamara Marine

Ferrera Carolina 60kg

54kg Bina David

67 kg Polila José

71kgNey Armando

86kg Rodrigues Antonio

92 + kg Fernandez Iwori

Lider do Time

Sandra Silva

(Fonte Federpugilato) (foto @ FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

