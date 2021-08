Uvas Azzurrissimo: eles vão jogar no Campeonato da Europa Sub-17 – esportes – outros esportes

Por Claudio Lavaghi Faz quinze anos em maio e já está na seleção nacional sub-17. Alessandro Ufa é filho de um técnico com qualificação bem acima da média. Seu pai Daniele, muitos gols na primeira categoria, sua mãe é Caterina Di Mita, a ex-goleira da seleção feminina. O Ufa está entre os 11 convocados, oito laterais e três guarda-redes, para o Campeonato da Europa que se realiza em Paredes, em Portugal, de 7 a 11 de Setembro. Andrea Stefani, que atualmente é a número um, não teve sucesso. Alessandro é o caçula do grupo, porque em …

Faz quinze anos em maio e já está na seleção nacional sub-17. É Alessandro Ufa, filho de um técnico com qualificação bem acima da média. Seu pai Daniele, muitos gols na primeira categoria, sua mãe é Caterina Di Mita, a ex-goleira da seleção feminina. O Ufa está entre os 11 convocados, oito laterais e três guarda-redes, para o Campeonato da Europa que se realiza em Paredes, em Portugal, de 7 a 11 de Setembro. Andrea Stefani, que atualmente é a número um, não teve sucesso. Alessandro é o mais jovem do grupo, pois nessa idade força e experiência podem fazer a diferença e os técnicos costumam chamar os atletas para o último ano dessa categoria. Não é o senhor Massimo Giudice quem está realmente olhando para além disso. “Dizer que estou muito feliz é um pouco. No início fiquei um pouco hesitante, depois, quando os ralis aconteceram, sempre dei o meu melhor, até convencer o treinador.”

Um sonho tornado realidade?

“Não – responde Alessandro – isso é meio um sonho que se tornou realidade. A outra metade vai jogar e talvez dar a minha contribuição para o título europeu.” Mas se joga em Portugal, os adversários são fortes e o fator chave é sempre importante lá. “É verdade, temos um início suave contra a Inglaterra, mas depois nos envolvemos com Andorra, Lusitanos, Espanha e finalmente França: é um grupo italiano, sem finais.”

Vamos voltar, é verdade que Alessandro Ova odeia patins?

“É verdade que meu pai treinou em Montale e teve que ficar na arquibancada por horas. Eu não agüentava mais, então disse a mim mesmo que também poderia … e não desci sobre rodas.”

Você é o mais jovem da equipe e um pouco desconfortável?

“Não, não, eu também sou o mais jovem em estatura, mas nosso grupo é um bom grupo e gostamos muito um do outro. Existem alguns desordeiros, mas eles são decentes, nos conhecemos há anos como adversários do clube e estamos muito unidos. ”

Você é um desordeiro?

“Não, digamos que se dividirmos o grupo em dois, eu fico entre os calmos … nem sempre, mas resumidamente.”

O pai dela, Danielle, diz que ela é mais forte do que ele.

“Em relação à idade, sim, eu não estava lá, mas ele me disse que aos quinze era muito mais pobre do que eu. Mas ele teve uma boa carreira, enquanto eu estou no começo.”

Entre outras coisas, ele terá um técnico no Roller Scandiano, este ano na divisão A2.

“Nós realmente esperamos que não quebre muito.”

Em duas palavras ele representou o lugar …

“Não, ele sabe que quebra um pouco, mas é justo que o treinador espere por isso.”

Vamos falar sobre cobiça.

“Algo ruim. No Scandiano, porém, do ponto de vista esportivo, a Covid foi uma sorte para nós, jovens que dificilmente teríamos jogado na A1. Então ganhamos experiência, fiz minha estreia e até marquei gols, e agora sinto falta de repetir eu mesmo na seleção nacional “.

Pense também na escola.

“Eu tenho que fazer, eu fiz meu primeiro colégio de ciências, eu tenho que me recuperar, mas posso e devo fazer isso.”