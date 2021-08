Mourinho: “Este não é o momento para virar, nosso objetivo é ganhar. Se eu tivesse três Pellegrini, todos teriam jogado. Diawara? O mercado está aberto …”

Conferência de imprensa de Roma Trabzonspor Mourinho – o segundo quarto das eliminatórias da liga de conferência. lá RomaA partir da primeira mão por 2-1, prepara-se para enfrentar amanhã a segunda mão frente ao Trabzonspor de Bruno Perez e Gervinho, no Estádio Olímpico às 19h de hoje, nesse dia o treinador do Giallorossi Jose mourinho Entrei na entrevista coletiva de costume na véspera do desafio. Estas são suas palavras:

Leia também:

Roma-Trabzonspor, formações possíveis e onde vê-las

Conferência de imprensa de Mourinho

Acho que no final haverá mais tempo extra do que antes. Há um vencedor e agora haverá mais tempo extra. preparação? Muda um pouco, mas não muito, porque nosso objetivo é jogar para vencer independentemente do resultado. Sabemos que só precisamos de uma gravata. Mas se estivéssemos desenhando no 80º minuto, não teríamos que arriscar. Mas temos que jogar como se fosse uma partida única. É por isso que não mudará muito.

Corriere dello Sport: “Esta equipe tem muito espaço para melhorias?”

Certamente, muito. Dei os parabéns ao Italiano, porque estamos a trabalhar com os nossos jogadores há dois meses. Quando seu time joga da maneira que jogou, eles merecem crédito. Talvez o Inter seja diferente porque o Inzaghi tem uma equipe que joga de olhos fechados. Para nós é mais difícil. Há muito o que melhorar e muito a trabalhar. Até hoje treinamos para uma situação que não gostei na partida contra a Fiorentina, onde os meninos têm o dinamismo de fazer assim porque já fazem antes. Esta não é uma crítica ao Paulo (Fonseca, editor). Pelo contrário. Todo mundo tem nossos pensamentos. Eu, italiano e outros numa altura em que os jogadores procuram situações espontâneas. Primeiro eles têm que entender o que a gente quer e depois eles têm que treinar e no final será automático. Há muito a melhorar, por isso estou feliz com o que fizemos, porque foi difícil fazer melhor. Do ponto de vista defensivo é mais fácil melhorar a dinâmica, do ponto de vista ofensivo é mais demorado. O primeiro efeito com as massas é muito bom. Temos que criar essa empatia com a forma como jogamos. Se às vezes não consegue jogar bem, acho que a torcida vai aceitar o desempenho negativo, vai ficar com o time depois de um resultado negativo. Porém, há coisas que não são negociáveis, e acho que os torcedores entendem a interpretação da situação, a maneira de ser profissional e de jogar não só para nós e para eles. Temos que criar essa empatia. A relação será resultado de quem somos em campo e como nos dedicamos a este clube. É nossa responsabilidade. Não temos que pedir nada às massas, elas darão o que acham que é certo.

La Gazzetta dello Sport: “O que você nos diz sobre o papel de Pellegrini?”

Pellegrini pode fazer tudo. Se tivermos três, os três jogam. Ele podia fazer de tudo, mesmo aos 10 anos, criando essa situação em que Tami acertou a trave. O Lorenzo é esperto, entende o jogo, a ideia do treinador.

Corriere della Sera: “É hora de dar uma volta?”

Precisamos jogar. Nos primeiros Jogos de Verão, todos tiveram minutos. Precisamos jogar. Se temos jogadores com histórico recente de lesões, eles precisam ser testados e cautelosos. Mas outros precisam de minutos em campo para aprender a intensidade e a velocidade natural do jogo. Agora não é hora de rotatividade de funcionários.

Il Messaggero: “Qual é o papel de Diawara em seu país natal, Roma, e se ele deseja comentar sobre o episódio?”

Não é um episódio de agressão física, mas de palavras que suscitaram uma reação simples. Não é um drama, nada de especial. O papel que ele tem … é um jogador em nossa equipe. Como você sabe, existe um grupo que não trabalha conosco e trabalha separadamente. Diawara fica conosco. O mercado está aberto, algo pode acontecer, mas também pode continuar. Se continuar sendo uma opção. É um jogador experiente e de qualidade, um profissional e uma boa pessoa que tem um bom relacionamento com todos. Ele é um cara legal, se ficar é uma vantagem, não um problema. Nós somos calmos.

Romanista: “Acha que é certo não ter o VAr e quais são as alterações na preparação para o encontro?”

Temos que nos adaptar um pouco. Continuo a pensar, talvez me engane, que o golo do Trabzonspor na primeira mão foi impedido. Amanhã teremos tecnologia na linha do gol, já é uma melhoria. Compreendo a dificuldade da UEFA, é uma competição nova, com muitas equipas de países onde não têm a tecnologia certa. Deve ser aceita como uma competição que deve crescer e fazer crescer os países que fazem parte desta competição. Não tivemos sorte com o empate, ele é um dos competidores mais fortes. Se não me engano, a final terá uma var, vamos ver se chegamos lá.

Você acha que mesmo em Roma você terá que “fortificar” ou haverá um novo Mourinho?

O “inimigo” é o Trabzonspor, e no domingo será o Salernitana. Não estamos em posição de dizer que esse é nosso objetivo e que esses serão nossos 2-3 inimigos. Somos uma equipe crescente que precisa de desenvolvimento. Podemos dizer que queremos tentar vencer todos os jogos. O foco estará sempre na próxima partida. Amanhã é mais importante do que domingo agora. É por isso que não penso em muitas mudanças. Porque amanhã é o jogo.