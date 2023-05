Napoli, o jantar de De Laurentiis-Spalletti para o futuro: um ponto no mercado | primeira página

Poucos dias antes do Scudetto do Napoli, na noite de sexta-feira, aconteceu um jantar com vistas ao futuro entre Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis, que também contou com a presença do diretor administrativo Andrea Schiavelli. O encontro durou cerca de três horas em um restaurante no centro da cidade. Alguns aspectos devem ficar claros na mesa após o envio do presidente para acionar a cláusula unilateral de renovação do treinador imediatamente até 2024. Spalletti nunca disse que não se sentia bem no Napoli, mas nos últimos dias surgiram rumores sobre uma possível ruptura entre os dois porque Luciano não gostou muito da forma como a notícia chegou até ele. Mas, no momento, a posição do treinador não está em questão.

DE LAURENTIIS APÓS O JOGO COM SPALETTI: “OS TORCIDOS SÃO UM POUCO”

Quem pode sair Durante o jantar de mercado, os dois discutiram diferentes temas e estratégias para o verão. Spalletti pede garantias técnicas e promete não lhe vender todos os grandes jogadores, sendo que o treinador quer recomeçar de alguns pontos fixos para dar continuidade ao scudetto que conquistou este ano; Por outro lado, existem diferentes situações que podem se desenvolver nos próximos meses. de Osiminpara o qual pode ser avaliada a excelente apresentação, A Zelensky Emitido em caso de não renovação (o contrato atual expira em junho de 2024, o Napoli prefere vendê-lo agora para não perdê-lo gratuitamente em um ano). Em Libra também existe a situação relacionada ao futuro Kim. O defensor tem uma cláusula de € 50 milhões e o Manchester United está de olho nele há algum tempo. Outro jogador que pode desistir se uma oferta convincente for feita é Lozanoque também terminará em 2024 como Zielinski, mas com uma lesão adicional no joelho que o levou a encerrar a temporada mais cedo, para a qual poderia ser operado.

Articulações de reposição – O outro problema que precisa ser resolvido – talvez o mais importante – é o do diretor esportivo. Com Giuntoli pressionado a sair rumo à Juventus – ds tem contrato até 2024 mas já tentou uma primeira aproximação com o clube para se libertar lá na frente – o Napoli terá de encontrar um novo homem de mercado que possa dar continuidade ao trabalho que o ex Carpi tem feito até agora. Nos últimos dias, o retrato de Pietro Accardi decolou, treinador da equipa principal e depois treinador do Empoli que há anos segue a filosofia do clube ao promover jovens talentos; Voltando à ideia anterior e à possibilidade de fazer uma escolha interna para substituir Giuntoli dentro da empresa. De Laurentiis e Spalletti estudam planos para o futuro, uma nova Nápoles pode nascer de um jantar no coração da cidade.