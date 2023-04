coletiva de imprensa dionisíaca

Sassuolo: Conferência Dionisíaca

“O Verona, que é um time diferente em casa, joga dois torneios diferentes em casa e fora, e somou 14 pontos em 19 em casa, e isso diz muito sobre o valor do Verona em casa, que é diferente do Verona fora de casa. casa, temos que ser eficientes, conscientes e entusiasmados.” .

Dionísio em Pinamonte

As palavras do Andrea foram exploradas, não disse o que veio, o título é sempre diferente das palavras, as suas palavras não foram críticas às opções. , obter essas vantagens. Ele está jogando muito bem Ma, e pode fazer melhor, mas a equipe também está crescendo. Onde ele pode chegar? Depende de quanto ele quer melhorar. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer. É dele segundo ano na Série A como estreante, a primeira vez que o fez no ano passado em um sistema e em uma equipe diferente. Diferente. Acho que ele tem margens importantes, se estiver convencido, porque para mim ele pode fazer um trabalho muito melhor se confirmar e melhorar que está destinado a outras etapas. Hoje tem que suar a camisa titular aqui toda semana.”

Sobre o treinamento

“Tenho dúvidas de como estamos empolgados e quero vê-lo hoje nos treinos porque o jogo de amanhã vale muito para mim, temos que colocá-lo em campo, mas em todos os treinos. Se você vê as mesmas coisas que eu visto na preparação para os jogos anteriores, vai continuar sem dizer que vai haver continuidade no plantel Se hoje não reparar nestas coisas, não descarto mudar muitos jogadores também.”

Dionísio em Açafrão

“Eu ficaria feliz em reencontrar Zaffaroni, há alguns anos nós dois treinamos na Série D, depois na C, seria um prazer reencontrá-lo. Já somos colegas nas categorias inferiores há algum tempo e provavelmente será estranho nos encontrarmos na Serie A. Quanto a nossa posição dependendo do sistema adversário teremos que ser mais performáticos que o Turim, em algumas subidas fomos menos bons, eles são muito mais verticais do que nós Verona e Turim também jogamos em caminhos verticais ou mudamos de lado, teremos que Somos bons em fechar as pistas internas mas ao mesmo tempo cobrimos bem o campo para não encontrarmos muitos de nós, eles têm as características certas para colocar nós em dificuldade.”

O futuro de Dionísio

“Prefiro falar sobre o Verona agora e é certo perguntar ao clube se o treinador pensa no presente. Então podemos pensar no futuro, mas acho que os treinadores devem ser os primeiros a falar sobre isso.”