Ronaldo dá a camisa para o apresentador afetado e nas redes sociais: “E o Josens?”

Nas redes sociais: “Os Gosenses estão à espera da t-shirt CR7 há meses”

A menina foi baleada por Cristiano Ronaldo Ele pode se consolar com o pedido de desculpas do campeão de Manchester e com a camisa 7 demônios vermelhos. Muitos no Instagram comentaram a foto da garota com a camiseta do CR7 (que acabou ficando em muitas páginas) e mais de uma pessoa que participou do Gosens (na temporada passada pediu a camiseta) Ronaldo que se recusou a dar a ele). Alguns escreveram:Goossens deixa o futebol para se tornar o anfitriãoou quem sugeriuEu sugiro livros de capa dura Gosens 1: 1 no chão da próxima partida CR7. ObrigadoClaudio Marchisio também comentou sobre a foto da menina em sua preciosa blusa Ronaldo Ele escreveu: “Se este é o preço a pagar, é melhor você não entendê-lo“