Lanterna Verde – Sueco Prudeno, agora cabeça do diabo. Aviso de Dybala …

Bem, agora parece que a vitória em solo sueco foi uma conclusão precipitada, mas francamente, não foi “totalmente escrito”. Teria sido um jogo complicado, na Champions League nada é simples (peça ao seu amigo CR7 para confirmar). É certo não ficar empolgado depois de uma vitória, ainda que uma rodada, contra o Malmö, mas é certo não reduzir o sucesso a uma partida saudável. Eu definiria como caldo (considerando as altas temperaturas em setembro, um pouco fora de temporada, mas ainda em reabilitação).

Mas agora precisamos do tiro de verdade, aquele que balança o ambiente e os adversários. Devemos tirar a cabeça de Milan. Sem dúvida, derrotar o Diabo é o próximo objetivo declarado de Allegri. A melhor maneira de silenciar todas as críticas e colocar a Juventus de volta na lista do Scudetto … Para fazer isso, você precisa da cabeça de um grande jogador como o Milan agora.

A Juventus à frente do Malmo é capaz de destruir a equipe Pioli? Sim, com uma condição .. A condição é chamada de Dybala. Precisamos da melhor versão do argentino, tanto física quanto mentalmente. Escutei atentamente suas palavras na última partida. Feliz com o objetivo e otimista com o contrato. Não, não temos (e sinto dizer). Concordo com a importância da meta (felizmente para dizer o mínimo) mas não aceito a esperança do contrato. Quem deve assinar a extensão? Quem tem a última palavra? Quem quer certas condições? A resposta é simples: Paulo Dybala. Agora entendo que a noção popular de que os agentes são coisas em si que determinam o destino de seus jogadores quase sem enfrentá-los é muito popular, mas, francamente, não é. Se Dybala quiser fechar a novela da renovação em breve, ele pode: basta concordar com a proposta da Juve. Cabe a ele dar o último passo, não a seus clientes.

E vamos ser claros … Como um fã número 1 de Dybala (sempre o defendeu, mesmo quando todos falam mal dele), fiquei chocado com esse longo empurrão e puxão que não agradou a nenhuma das partes envolvidas, principalmente um argentino .

Ele deve ser livre para pensar apenas em brincar e dar magia às pessoas (como os saltos que Morata libertou na Suécia). Em vez disso, estamos esperando para saber se a fumaça branca chegará ou não (por vários meses).

Claro, Dybala não é o único que está conseguindo por tanto tempo. Existem muitos outros casos excelentes, mas para alguém como Dybala, que anunciou várias vezes que sente a sua alma na Juventus, teria esperado um gesto de coração e não a escolha habitual por dinheiro. Também porque, agora que o CR7 se foi, onde mais você pode receber mais atenção?

Em todo caso, para vencer o Milan, será necessário o melhor Dybala. A pessoa vista com Malmoe entrava e saía constantemente. A esperança é que haja um verdadeiro Goya contra Satanás. Talvez, no pós-jogo, ele comente os gols e assine desta vez. Seria bom e, acima de tudo, verdade …